Joel Embiid écrit l’histoire : 59 points, 11 rebonds, 8 passes et 7 contres face au Jazz !

Monstrueux durant tout le match, Joel Embiid a porté les Sixers et même toute la Pennsylvanie face au Jazz : 59 points, 11 rebonds, 8 passes et 7 contres pour le pivot camerounais ! Du jamais vu dans l’histoire de la NBA !

Il y a des matchs où un joueur est tellement chaud que son équipe ne peut juste pas perdre.

Cette nuit, ce joueur c’était Joel Embiid. James Harden blessé, le pivot superstar des Sixers sait qu’il doit charbonner chaque soir pour mener les siens au succès. Que dire de sa dernière perf ? Les mots nous manquent. C’était « Wiltesque », « Shaquesque », ou alors tout simplement un nouveau niveau de domination atteint par Joel Embiid. Dauphin aux deux derniers MVP, l’intérieur a tout donné cette nuit pour calmer une accrocheuse équipe du Jazz qui n’était pas loin de parvenir à ses fins. Mais nan, ce match ne pouvait qu’appartenir à Embiid et aux Sixers. Impossible de voir une telle performance finir avec une défaite, les dieux du basket l’avaient décidé ainsi et Jojo a bien aidé à les convaincre.

Joel Embiid, dans la légende. 59 points

26 des 27 points des Sixers dans le dernier quart.

11 rebonds

8 passes

7 contres

19/28 au tir

20/24 aux lancers francs En 37 minutes. pic.twitter.com/ls26l7g8U0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 14, 2022

Intouchable, inhumain, merveilleux des deux côtés du terrain, Joel Embiid a écrit une nouvelle page de la grande histoire de la NBA cette nuit. Comme nous l’indiquent nos confrères de StatMuse, aucun joueur de la Ligue n’avait jamais claqué un match en 50 points, 10 rebonds, 5 passes et 5 contres (les contres n’étaient pas encore comptabilisés pendant le prime de Wilt Chamberlain, seulement à partir de 1973). Le club détient désormais un membre.

Joel Embiid is the first player in NBA history with 50 PTS

10 REB

5 AST

5 BLK in a game. pic.twitter.com/SisDeid3fc — StatMuse (@statmuse) November 14, 2022

Et puis ce money time, peut-on poser quelques phrases sur ce dernier acte ? 26 des 27 points de son équipe, 5 contres, ce sont les stats d’un match pas d’un quart-temps ! Bah là si en fait. Il score à volonté en attaque, il dissuade à mort derrière, c’est même plus du 2K à ce niveau, c’est un match de MVP en puissance tout simplement. C’est pour ce genre de perfs qu’on se lève chaque nuit. On peut toujours dire que Philly est Jojo-dépendante, ce qui est vrai, que la fanbase est en PLS à chaque fois qu’il est sur le banc même pour 30 secondes mais on va laisser ces aspects-là au placard pour aujourd’hui car l’important est ailleurs.

Darius Garland venait à peine de choper le record de points de la saison face aux Wolves, il n’aura même pas tenu jusqu’au matin… Jojo en profite également pour taper son record de points en carrière par la même occasion car sinon ça serait pas marrant et Philly décroche une deuxième victoire consécutive après celle contre les Hawks, là où Embiid avait encore dominé à mort. Il a donc claqué 101 points, 21 rebonds, 14 passes et 9 contres en … 24h, c’est juste absurde ! Parce que oui, monsieur était en back-to-back. Perso, ça s’est pas vu.

Joel Embiid a écrit l’histoire de la ligue en démolissant le Jazz. Une nouvelle performance énormissime du pivot des Sixers, qui porte décidément les siens sur ses larges épaules. On en redemande !

Source stats : StatMuse