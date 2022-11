Défaits par ces mêmes Warriors il y a quelques jours du côté du Chase Center, les Kings ont pris leur revanche cette nuit sur leurs terres de Sacramento (122-115). Une victoire encourageante pour les hommes de Mike Brown.

Pour les stats maison de cette rencontre, c’est par ici.

Ces Warriors-Kings sont décidément bien indécis cette saison. 3 matchs, jamais plus de sept points d’écart, des scénarios souvent incroyables en fin de rencontre, on n’a jamais le temps de s’ennuyer. Cette fois encore, impossible de savoir sur quel pied danser. Plutôt Golden State ? Avec un Andrew Wiggins au diapason et Jordan Poole qui relève la tête sur le banc pour enfin aider Stephen Curry comme il se doit. Ou alors plutôt Sacramento, derrière Keegan Murray en mode ficelle automatique et le désormais indispensable Domantas Sabonis, auteur d’un nouveau match de glouton (26 points, 22 rebonds, 8 passes !).

Comme toujours, c’est dans le money time qu’on voit les grands joueurs et on était curieux de savoir qui allait se bouger le plus dans le dernier acte pour arracher la décision. Les Kings allaient-ils encore flancher au moment le plus important ? Entre l’accumulation de ballons perdus, le petit 10-1 encaissé au calme pour perdre le lead, on se demandait si le momentum ne venait pas de tourner (une fois de plus) en faveur des Dubs. Et puis le capitaine est revenu… Dans le dur pendant une grosse partie du match, De’Aaron Fox est sorti de sa boîte au bon moment pour faire chavirer de bonheur le Golden 1 Center. Pénétration supersonique, shoot à mi-distance, petite bombe du parking qui tombe pile au buzzer, le meneur renard a step-up juste à temps. Derrière, la défense tient bon, les Kings mettent les shoots qu’il faut pour s’offrir de l’air. Golden State n’y arrive plus et doit rendre les armes.

Ce qu’on peut surtout retenir de cette victoire, c’est le mental de Sacramento. Il y a le souvenir de cette défaite rageante à San Francisco (avec la faute non sifflée sur Huerter) qui est encore dans toutes les têtes, et tu craques pas cette fois-ci. Après le run des Dubs, on craignait un peu le pire mais les Kings ont réagi dans la foulée, collant un 13-4 aux Warriors sur les 5 dernières minutes pour finir le boulot. C’est fort. De’Aaron Fox a lâché les actions qu’il fallait et assumé son rôle de leader, le groupe a bien suivi derrière et ça donne une belle victoire avec les tripes. Ce succès permet aussi de ramener le bilan de Sacramento à l’équilibre, 6 victoires (dont 4 sur les 5 derniers matchs !) pour 6 défaites. Vu le calendrier des Kings (3xWarriors, 2xHeat, Portland, Memphis, les deux équipes de L.A. notamment), c’était loin d’être gagné et Sacramento envoie un signal positif pour la suite. Le meilleur reste peut-être à venir du côté du Golden 1 Center.

Les Kings ont oublié leur défaite à San Francisco en battant les Warriors à la maison. Des Dubs qui n’ont toujours pas gagné un match à l’extérieur… 7 défaites en 7 matchs. Les protégés de Steve Kerr tenteront d’oublier ce revers dès la nuit prochaine face aux Spurs. Point positif : le match aura lieu au Chase Center.