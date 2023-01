Ils ont explosé cette année, ils ont franchi un nouveau cap, leurs noms sont désormais collés à l’élite de la Ligue, eux ce sont les candidats au titre de Most Improved Player, ou le joueur qui a le plus progressé en bon frenchy. Notre premier ranking avait vu le triomphe de Shai Gilgeous-Alexander, en est-il de même pour débuter cette année 2023 ?

(Stats arrêtées au 4 janvier)

# Mentions blessures

On pense bien à eux mais difficile d’inclure Desmond Bane ou Tyrese Maxey dans ce ranking. Des belles perfs des deux côtés mais bien trop de blessures au compteur. Il faudra sans doute un carnet de santé impeccable pour se redonner une chance de concourir.

#10 – Kevin Huerter (entrée)

Transféré cet été à Sacramento, Kevin Huerter est en train de devenir un des chouchous de la fanbase des Kings. Sniper attitré de Sactown, “Kéké” est le parfait pendant d’un De’Aaron Fox qui a certes fait des progrès de loin mais qui est surtout efficace lorsqu’il peut dévorer les espaces. Avec une gâchette comme Huerter prête à dégainer, les défenseurs savent qu’ils ne peuvent pas faire n’importe quoi. Career high au scoring, des pourcentages également au zénith, des résultats collectifs à la hauteur, la nouvelle vie californienne de l’ancien Hawk est pour le moment un rêve éveillé. Le garçon a même reçu les compliments d’un certain… Kevin Durant, qui l’a comparé aux Splash Brothers. En voilà un bel hommage.

Stats en 2021-22 : 12,1 points, 3,4 rebonds, 2,7 passes, 45% au shoot dont 39% de loin

Stats en 2022-23 : 15,6 points, 3,3 rebonds, 2,8 passes, 1,1 interception, 48% au tir dont 42% de loin

#9 – Nic Claxton (entrée)

Encore un nouveau pour notre Top et on pourrait bien le voir un petit bout de temps celui-ci. Prolongé par les Nets l’été dernier, Nic Claxton prouve actuellement que Sean Marks a pris la bonne décision. Excellent défensivement, capable de switcher du poste 1 à 5, le jeunot a visiblement les crocs puisqu’il s’imagine déjà dans la course au DPOY. Peut-être un peu ambitieux mais l’appétit vient en mangeant après tout et il a tout l’avenir pour tenter de décrocher la statuette. On notera que sur le plan offensif, le pivot a aussi pris du volume avec des petits moves au poste, de plus en plus d’initiatives et une vraie efficacité sous le cercle. Dernier exemple en date : la belle masterclass durant les fêtes face aux Bucks du Greek Freak.

Stats en 2021-22 : 8,7 points, 5,6 rebonds, 1,1 contre, 67% au tir.

Stats en 2022-23 : 11,9 points, 8,3 rebonds, 2,5 contres, 74% au tir.

#8 – Devin Vassell (+1)

On quitte les équipes qui font la fête sur le haut de leurs Conférences pour aller voir dans les bas-fonds et on y trouve aussi de beaux trésors. Si l’avenir de San Antonio devrait passer par un gros pick à la prochaine Draft (Wemby ?), le talent est déjà présent à Fort Alamo avec Keldon Johnson mais aussi le talentueux Devin Vassell. Le swingman kiffe ses nouvelles responsabilités au Texas et en profite pour nous montrer ses skills soir après soir. C’est pas toujours régulier mais il faut relever le boulot réalisé. Insuffisant pour offrir quelques wins à San Antonio mais au moins de quoi faire plaisir à une fanbase qui ne peut compter que sur les progrès des jeunes pour sourire.

Stats en 2021-22 : 12,3 points, 4,3 rebonds, 1,9 passe, 43% au tir dont 36% de loin

Stats en 2022-23 : 19,4 points, 4 rebonds, 3,6 passes, 1,2 interception, 45% au tir dont 40% de loin

#7 – Jalen Brunson (+1)

Au fond du gouffre l’an dernier, New York a eu la bonne idée de miser sur Jalen Brunson durant la dernière Free Agency et le meneur continue de répondre présent. Quoi de neuf depuis un mois ? Des pourcentages bien plus présentables à longue distance mais aussi une période de moins bien pendant les fêtes, avec quelques performances moins bonnes (à l’image de son équipe cela dit) et surtout les premiers bobos qui arrivent. Pas de quoi s’inquiéter par rapport à ce qu’on vu jusqu’à présent, c’est toujours aussi solide.

Stats en 2021-22 : 16,3 points, 3,9 rebonds, 4,8 passes, 50% au tir dont 37% de loin

Stats en 2022-23 : 20,3 points, 3,2 rebonds, 6,5 passes, 46% au tir dont 37% de loin

#6 – Alperen Sengun (+1)

Eric Gordon a beau dire dans la presse qu’il n’y a aucun progrès chez les Rockets, on se doit de le faire mentir. Alperen Sengun a franchi un cap depuis le départ de Christian Wood et son incorporation parmi les titulaires. Malgré des stats un poil moins clinquantes que le mois passé, le pivot turc reste l’une des belles (mais aussi rares) satisfactions de la saison au Texas. Du talent plein les mains, une marge de progression énorme et seulement… 20 ans. S’il continue sur sa lancée, son futur s’annonce brillant.

Stats en 2021-22 : 9,6 points, 5,5 rebonds, 2,6 passes, 1 contre, 47% au tir

Stats en 2022-23 : 14,4 points, 8,6 rebonds, 2,6 passes, 1 contre, 55% au tir

#5 – Bol Bol (+1)

Il pousse du freak du côté d’Orlando et on ne parle pas que du phénomène Paolo Banchero. Arrivé sur la pointe des pieds, Bol Bol est en train de mettre tout le monde d’accord sur son potentiel. Taille, mobilité, shoot, défense, belles qualités balle en main, un combo plutôt stylé pour un mec qui mesure 2m18 ! Le mec est tellement long, matez ces bras tentaculaires. Et puis c’est quoi ce dunk à la Space Jam pendant les fêtes ? S’il se développe à son plein potentiel attention !

the replay angle 😳 pic.twitter.com/T80qDeLckF — Orlando Magic (@OrlandoMagic) December 29, 2022

Stats en 2021-22 : 2,4 points, 1,4 rebonds, 56% au tir dont 25% de loin.

Stats en 2022-23 : 12 points, 7,1 rebonds, 1,6 contre, 59% au tir dont 39% de loin.

#4 – Anfernee Simons (=)

La fourmi préféré des Blazers est toujours bien au chaud dans notre Top 4 on a du mal à l’imaginer en sortir prochainement. Le principal défaut du bonhomme ce n’est clairement pas le talent mais plus la régularité. Savoir gérer même dans les soirs sans, ne pas nous claquer un 38 points à 58% au tir un soir et 11 points à 6/19 le surlendemain. Un détail qu’il a tout le temps de gommer mais l’important est surtout qu’il a réussi à succéder à C.J. McCollum sans que l’ombre de son aîné ne soit trop pesante. Damian Lillard s’est trouvé un nouvel acolyte digne de ce nom sur le backcourt.

Stats en 2021-22 : 17,3 points, 3,9 passes, 2,6 rebonds, 44% au tir dont 41% de loin.

Stats en 2022-23 : 22,6 points, 4 passes, 3 rebonds, 44% au tir dont 38% de loin.

#3 – Lauri Markkanen (=)

Il est toujours là le Finlandais préféré de ton Finlandais préféré et plus le temps passe et plus on se dit que le Jazz aura bien un représentant à domicile au prochain All-Star Game. Si le classement d’Utah peut évidemment compliquer la donne, le blondinet se donne en tout cas des raisons d’y croire. Depuis l’ouverture des votes, l’ailier tourne à plus de 30 points de moyenne ! Problème, le Jazz n’a gagné que deux des sept matchs de cette série, quittant le Top 8 à l’Ouest… Pas de quoi condamner pour autant le Scandinave et on l’a bien vu ces dernières années. En tout cas ici on y croit fort.

Stats en 2021-22 : 14,8 points, 5,7 rebonds, 45% au tir dont 36% de loin

Stats en 2022-23 : 23,9 points, 8,5 rebonds, 1,9 passes, 53% au tir et 42% de loin.

#2 – Tyrese Haliburton (=)

Si vous vous demandez qui mater en début de nuit, pensez à faire un tour du côté des Pacers, vous serez rarement déçus. Plus de 20 points, 10 rebonds, le tout en tournant quasiment en 50/40/90 (49/41/88 pour être exact), c’est une saison XXL qu’est en train de nous sortir Tyrese Haliburton et il suffit de voir la liste des joueurs NBA qui ont claqué une saison en 20/10 pour s’en rendre compte. C’est un club très sélect et s’il continue sur sa lancée, le meneur en fera partie. On le garde pour le moment en deuxième position et pour espérer mieux, il faudra sans doute que le leader se calme un peu. C’est pas gagné…

Stats en 2021-22 : 17,5 points, 9,6 passes, 4,3 rebonds, 50% au tir dont 42% de loin

Stats en 2022-23 : 20,7 points, 10,1 passes, 3,9 rebonds, 49% au tir dont 41% de loin

#1 – Shai Gilgeous-Alexander (=)

Comme pour le premier ranking, c’est bien Shai Gilgeous-Alexander qui dicte sa loi pour la meilleure progression. Les semaines passent mais une constante reste, SGA continue ses dingueries. Hormis le match face aux Sixers fin décembre, le guard s’est baladé sur cette fin d’année 2022, s’offrant même un nouveau record en carrière face aux Pelicans (44 points). Si le Thunder est encore dans la course au play-in, c’est bien grâce à lui. La postseason reste un objectif plutôt lointain, mais le passage par la case All-Star Game semble, lui, inévitable tant il a marqué de son empreinte ce début de saison. Un All-Star en puissance et notre MIP pour attaquer 2023.

Stats en 2021-22 : 24,5 points, 5,9 passes, 5 rebonds, 1,3 interception, 45% au tir dont 30% de loin.

Stats en 2022-23 : 30,8 points, 5,8 passes, 4,8 rebonds, 1,7 interception, 1 contre, 50% au tir dont 35% de loin