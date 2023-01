Blessé au poignet, l’ailier à tout (bien) faire des Raptors O.G. Anunoby risque de ne pas rejouer pendant une dizaine de jours. Étrange coïncidence, alors que ce dernier fait la Une des rumeurs de transferts… neuf jours avant la trade deadline, date butoir pour s’échanger des joueurs en NBA.

Et si un autre larron du groupe champion NBA en 2019 venait à son tour à quitter le navire ?

Les Raptors ont annoncé il y a quelques heures que leur jeune pitbull O.G Anunoby manquerait la fin du road trip de leur équipe. Dispensé hier à Phoenix, où les dinosaures se sont inclinés 114-106, OG manquera également les rencontres à Utah, Houston et Memphis et il devrait être ré-évalué d’ici le 5 février. Blessé au poignet vendredi dernier face aux Warriors après une tentative de drive, le joueur britannique est lourdement retombé sur son bras à la suite d’un contact. Vaillant, il se relèvera finalement pour tirer (et scorer) ses deux lancers francs, avant de retourner au vestiaire pour le reste d’une rencontre qui se soldera – encore – par une défaite de Toronto.

Là où cette affaire prend tout sons sens ? C’est que l’absence d’O.G. le OG tombe à un moment particulier de la saison. En effet, à l’approche de la trade deadline ce 9 février, ce dernier se retrouvait avant sa blessure dans de multiples rumeurs de transfert. A Toronto en tout cas, O.G. ne semble plus vraiment faire l’unanimité. L’équipe chercherait pour le moment à construire autour d’un Pascal Siakam en feu, et avec l’émergence attendue de Scottie Barnes il est difficile d’imaginer les deux au sein d’une même équipe sans qu’ils se marchent dessus. Plus jeune, Barnes apporte plus de flexibilité aux Raptors, qui sont de surcroit loin cette année de se battre pour une place en Playoffs et pour qui l’urgence n’est donc pas de mise.

Suns and Raptors respective presidents of basketball operations James Jones and Masai Ujiri walk down the tunnel together before their teams square off. pic.twitter.com/5amnUS9Dqz — Arizona Sports (@AZSports) January 31, 2023

Ces images ci-dessus ? Celles de Masai Ujiri, big boss des Raptors, qui converse en scred (non) avec James Jones, qui gère pour sa part le business sportif des Suns. pourquoi est-ce qu’on vous montre cette image ? Parce que si OG n’est plus la prio des Dinos, nombreuses sont les franchises qui se renseignent actuellement sur le cas de l’anglais bodybuildé. Avec ses 17 points à 40% du parking, l’ailier de 25 ans peut apporter une option au scoring non-négligeable pour un contender, et les Knicks et les Suns seraient actuellement les deux équipes en tête pour aller chercher le britannico-nigérian à la trade deadline. New York aurait selon les rumeurs offert 3 premiers tours de draft en début de saison pour arracher Anunoby des mains de Toronto mais difficile de visualiser le projet, d’autant que le trio RJ Barrett / Julius Randle / Mitchell Robinson aux postes 3, 4 et 5 fonctionne plutôt bien. Le fit semble ainsi mieux convenir chez les Suns. En difficulté sur ce milieu de saison, les Cactus se sont souvent retrouvés à composer sans Devin Booker et Cameron Johnson depuis un bail, et l’idée pour l’avenir serait désormais de construire une équipe avec Chris Paul et D-Book à la mène, épaulés par les trois larrons Anunoby, Bridges et Johnson puis Ayton dans la raquette une fois les Playoffs arrivés. Un six majeur qui aurait de la gueule non ?

Pas évident de voir clair quant à l’avenir de O.G Anunoby. Ce qu’on sait en revanche, c’est que le pépère a mal à la main… mais que ça ne l’empêchera peut-être pas de signer son acte de départ dans les prochains jours…