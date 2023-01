Auteur d’un nouveau carton dans la victoire des Blazers face aux Hawks cette nuit, Damian Lillard a bouclé en beauté un mois de janvier exceptionnel. C’est tout simplement le mois le plus prolifique de la carrière de Dame si l’on excepte l’épisode de la bulle en août 2020.

34,5 points par match, en 15 rencontres jouées sur l’ensemble du mois de janvier.

Pas de doute, Damian Lillard a retrouvé toutes ses sensations. Celui qui a connu une campagne 2021-22 compliquée (seulement 29 matchs joués à 24 points de moyenne et 40% au tir, opéré aux abdos à la mi-saison) est officiellement de retour à un niveau MVP et les défenses ne peuvent absolument rien faire pour l’arrêter en ce moment.

Damian Lillard in his last 10 games: 50 points

36 points

40 points

44 points

25 points

24 points

37 points

60 points

30 points

42 points 👀🔥 pic.twitter.com/LMYS9RFbEm — Legion Hoops (@LegionHoops) January 31, 2023

Logiquement nommé joueur de la semaine hier après son explosion à 60 points il y a quelques jours, Dame D.O.L.L.A. possède clairement les stats pour postuler à celui de joueur du mois à l’Ouest. Certes, les résultats décevants de Portland (6 victoires – 9 défaites) sur les quatre dernières semaines le plombent, mais qu’est-ce que ça fait plaisir de revoir le sniper de l’Oregon au top suite aux galères de la saison passée.

Après avoir fait un petit tour sur l’excellent site StatMuse, on se rend compte que le mois de janvier de Lillard est tout simplement le deuxième mois le plus prolifique sur l’ensemble de sa carrière. En effet, il n’y a que dans la bulle de Mickey en août 2020 que Dame a affiché une moyenne de points supérieure (38,9) à celle actuelle (34,5) sur un mois. On s’en rappelle encore, la superstar des Blazers faisait tout en son pouvoir pour essayer de qualifier Portland au play-in tournament puis en Playoffs. Mais c’était sur un total de seulement 7 matchs, contre 15 sur le mois de janvier 2023.

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, Damian Lillard kiffe pas mal le mois de janvier. Trois de ses mois les plus prolifiques en carrière ont en effet été réalisés en début d’année (2020, 2021, 2023). Reste à voir désormais si cette très grosse montée en puissance peut également se voir dans les résultats de Portland cette saison.

On l’a dit, les Blazers sont toujours dans le dur malgré la greatness de leur franchise player. Ils affichent à l’heure de ces lignes un bilan négatif de 24 victoires pour 26 défaites (synonyme de 12e place à l’Ouest) et sont à nouveau l’une des pires équipes défensives de la NBA (26e à l’efficacité défensive). Difficile dans ces conditions de viser très haut, même dans une conférence très serrée cette année. Et pour ne rien arranger, Portland possède également le 9e calendrier le plus relevé en NBA pour le reste de la saison…