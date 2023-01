Le lundi soir, c’est réservé aux récompenses en NBA. La Grande Ligue vient comme à son habitude de dévoiler l’identité des deux meilleurs joueurs de la semaine passée : Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo raflent la mise !

Un peu énervé par les mauvais résultats de son équipe, Lillard a envoyé une très grosse semaine caractérisée notamment par son explosion à 60 points face au Jazz. C’est la quatrième fois de sa carrière que Dame Time a atteint cette barre, ce qui le place à hauteur de noms plutôt sympathiques comme Michael Jordan et James Harden. En plus de cette masterclass, le sniper de Portland a également envoyé 37 pions sur la tête des Spurs et 30 unités face aux Raptors, ce qui nous donne une moyenne pas dégueu de 42,3 points sur la semaine (63% au tir, 51% à 3-points, 92% aux lancers-francs), avec presque 8 passes décisives en prime. Sous son impulsion, les Blazers ont remporté deux matchs sur trois.

Dans la Conférence Est, Giannis Antetokounmpo a marqué son retour de plusieurs performances XXL, dont une à 50 points – 13 rebonds face aux Pelicans hier. On vous rappelle que le Freak avait manqué cinq matchs consécutifs à cause d’un genou capricieux mais il n’a pas perdu de temps pour reprendre le rythme. Sur l’ensemble des quatre matchs joués cette semaine, Giannis a envoyé des moyennes de 38,3 points, 12,8 rebonds, 4,5 passes et 1 interception, le tout à 62% au tir en seulement 30 minutes par soir. Faut le dire si c’est trop facile hein. Derrière leur leader, les Bucks ont tranquillement repris leur marche en avant avec quatre victoires.

Parmi les autres nominés, à l’Ouest on a Anthony Edwards (Wolves), Paul George et Kawhi Leonard (Clippers), ainsi que LeBron James (Lakers). De l’autre côté des States, Bam Adebayo (Heat), Kyle Kuzma (Wizards) et Julius Randle possédaient également un dossier sérieux.

