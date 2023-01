Portés par un Giannis Antetokounmpo titanesque (50 points, 13 rebonds), les Bucks disposent sans trop de problèmes de l’équipe C des Pelicans et reviennent presque à hauteur des Sixers à la deuxième place de la Conférence Est.

Pour la feuille de stats de ce match, c’est par ici.

On sait que certains vont nous expliquer que oui, c’était une équipe très diminuée des Pelicans en face. Que NOLA ne met plus un pied devant l’autre en 2023 avec ses leaders qui squattent l’infirmerie de manière répétée, qu’une performance est du coup toujours plus facile à réaliser. Ok pour tout ça mais à un moment faut reconnaître les faits : Giannis Antetokounmpo est un rouleau-compresseur et il fonctionne à pleine puissance en ce moment. Après en avoir mis 33 aux Nuggets et 41 aux Pacers, le Freak est encore monté d’un cran cette nuit.

50 points, 13 rebonds, 20/26 au shoot dont 3/4 de loin, le tout en à peine… 30 minutes. C’est fort, c’est violent, et les Pelicans n’ont jamais su calmer la tempête Giannis. Intenable d’entrée de jeu (18 points dès le premier quart), le Grec a martyrisé la raquette adverse tout du long. Alors qu’on se dirigeait tranquillement vers la fin du match, le Freak a passé un ultime coup d’accélérateur pour aller chercher ses 50 points avec deux gros tirs primés à la suite, juste avant de sortir sous les MVP d’un public en transe face à la nouvelle perf de son franchise player.

Giannis tonight: 50 PTS

13 REB

4 AST

20-26 FG Averaging 41/13/5 in his last 3 games. pic.twitter.com/AUankW66Sx — StatMuse (@statmuse) January 30, 2023

C’est déjà le deuxième match à 50 points de la star des Bucks cette saison, le cinquième de la carrière d’Antetokounmpo. Évidemment, on ne pourra pas assimiler ce match à celui d’un Embiid la veille, car il n’y a pas un Nikola Jokic en face ni une équipe au sommet de sa forme et de sa confiance mais cette perf montre aussi tout le sérieux de Giannis. Peu importe si l’équipe en face est dégarnie ou quoi, pas de night off, on ne lève pas le pied et on se donne à 130% pour les bourriner jusqu’au bout. Aucune pitié ce Greek Freak.

Giannis Antetokounmpo n’a pas laissé d’espoir aux Pelicans cette nuit. Une nouvelle prestation de mammouth pour la star de Milwaukee, une prestation de MVP tout simplement.