Le DPOY Ranking, c’est ce classement dans lequel on peut apprécier depuis une demi-douzaine d’années la présence d’un immense Français, Rudy Gobert, déjà triplement récompensé. C’est le classement dans lequel vous retrouvez des noms pas forcément en haut de l’affiche toutes les nuits. Par contre, c’est le classement dans lequel vous retrouverez, le plus souvent, le nom de mecs qui font gagner leur équipe. Qui la font gagner par leur défense, près ou loin du ballon. Allez, bonne lecture et défense d’entrer sans autorisation, sous peine de vous faire mordre.

(Stats arrêtées au 30 janvier)

#10 Rudy Gobert

Il a beau avoir dansé la rumba hier soir face à Trey Lyles, Rudy Gobert va mieux et ça se voit dans les résultats de son équipe. Moins de contres que sur ses saisons précédentes mais toujours aussi imposant, toujours aussi central dans le dispo défensif des Wolves. Pour les ballons en attaque on repassera, là n’est pas le sujet, mais si les Wolves veulent ambitionner quoique ce soit ça passera par une Gobe dominatrice sous le panier. Ça commence à venir, tout doucement, et qu’on soit d’accord la vraie place de Rudy dans ce ranking se trouve quelques lignes plus bas. On en reparle dans un mois ?

Stats 2022-23 : 11,7 rebonds, 0,8 steal et 1,3 contre, les Wolves douzième meilleure équipe NBA au rating défensif

#9 Aaron Gordon

Si les Nuggets sont toujours les leaders de la Conférence Ouest, c’est évidemment grâce au génie offensif de Nikola Jokic mais également grâce à la solidité d’Aaron Gordon. Sa propreté en attaque, mais sa dureté et sa polyvalence en défense également, lui qui s’est reconstruit à Denver et qui fait aujourd’hui partie des meilleurs role players de la Ligue. Role player qui ne doit d’ailleurs pas être réducteur pour AG, lui qui se bouffe chaque soir le golgoth adverse, assez puissant pour gérer du poste 5 et assez vif pour s’occuper du matricule d’ailiers plus longilignes. Définitivement la version que l’on préfère de lui.

Stats 2022-23 : 6,8 rebonds, 0,8 contre et 0,8 steal, les Nuggets treizième meilleure défense de la Ligue et quinzième meilleure équipe NBA au rating défensif

#8 Luguentz Dort

A un moment donné il faut dire les termes, et si en début de saison Lulu Dort avait du mal à être légitime compte tenu des chiffres collectifs de la défense du Thunder, quelques semaines plus tard le dossier est vraiment sérieux. Pourquoi ? Car au 31 janvier OKC ne fait pas partie du Grupetto mais plutôt du gros du peloton, et la défense du Thunder est finalement… tout sauf catastrophique. Grâce en partie à Luguentz Dort, lui qui reste le cauchemar d’une grande partie des arrières de la Ligue. Coffre énorme, activité incessante et projet qui fait kiffer ? Absolument tout est validé pour le FC Dort cette saison !

Stats 2022-23 : 4,2 rebonds, 1 steal et 0,3 contre, le Thunder neuvième meilleure équipe de la Ligue au rating défensif

#7 OG Anunoby

Le premier leader de notre classement chute tout doucement, à mesure que les ambitions des Raptors disparaissent. Un peu réducteur là encore, mais il est vrai que quand ton équipe perd des masses de matchs et qu’elle défend globalement moins bien qu’il y a deux mois… la sentence est celle que vous imaginez. Toujours aussi impressionnant en homme à homme, toujours meilleur intercepteur de la Ligue, OG est un monstre que personne ne veut croiser sur un terrain. Sauf que c’est un peu le bazar à Toronto et que le British est directement concerné car très potentiellement partant avant la deadline du 9 février. Dans tous les cas 2022-23 reste la saison de l’explosion pour OG, mais le trophée de DPOY, lui, atterrira probablement dans d’autres mains cette saison.

Stats 2022-23 : 5,5 rebonds, 2,1 steal et 0,8 contre, les Raptors neuvième meilleure défense NBA

# 6 Joel Embiid

A force de le voir claquer des grands 45/20 un soir sur deux, on en oublierait presque que Joel Embiid est un put*in de défenseur elite. On a vu face aux Nuggets qu’un PJ Tucker n’était pas de trop pour freiner Nikola Jokic, mais en ce qui concerne 99% des autres pivots de la Ligue, Jojo se débrouille très bien tout seul. Impérial sous le cercle parce que c’est un monstre physique doté d’une vraie science du placement, solide sur les appuis quand il s’agit de gérer un petit après un switch, Joel est un poison et on a hâte de le voir s’occuper du cas de Rudy Fernandez aux prochains Jeux Olympiques. Ouais ouais, on a bien écrit ça.

Stats 2022-23 : 10 rebonds, 1,1 steal et 1,7 contre, les Sixers quatrième meilleure défense de la Ligue et sixième meilleure équipe NBA au rating défensif

.#5 Nic Claxton

La surprise du chef, le petit nouveau, qui pourrait d’ailleurs tout aussi bien concourir pour le trophée de la meilleure progression ou du meilleur Nic de la ligue. Presque trois contres de moyenne, quelques highlights qui feront date (son match face à Joel Embiid), une constance qui n’est plus à prouver et un rôle prépondérant dans la belle saison des Nets. Nic Claxton est officiellement le pivot titulaire de l’une des meilleures équipes de NBA et ce n’est pas un rôle de composition. Trop long, trop fou, trop motivé depuis des mois, Nic a passé un cap et il fait désormais partie de ceux qui assument après avoir parlé. Gg mon pote.

Stats 2022-23 : 8,9 rebonds, 0,7 steal et 2,7 contres, les Nets sixième meilleure défense de la Ligue et dixième meilleure équipe NBA au rating défensif

#4 Evan Mobley

Le futur proprio de la Ligue, à quelque chose près. Le meilleur Evan de la Ligue est encore tout jeune mais déjà tellement dominant. On en cale une à son collègue Jarrett Allen, parce qu’on ne demeure pas la meilleure défense de la Ligue grâce à un seul homme, mais le vrai boss défensif de ces Cavs c’est bien lui, c’est bien Evan Mobley. Beaucoup trop intelligent, beaucoup trop en avance sur tout, Evan excelle sur les aides, sur les déplacements latéraux, on ne parle même pas de son hang time qui lui permet de dévier v’là le sballons, bref si vous voulez mettre un ballon dans un panier évitez juste de le faire face à cette personne car on préfère vous prévenir : ce sera un cuisant échec. Spoiler, Evan Mobley gagnera ce trophée, et si ce n’est pas cette année ce sera la prochaine.

Stats 2022-23 : 8,9 rebonds, 0,7 steal et 1,3 contre, les Cavs meilleure défense de la Ligue et deuxième meilleure équipe NBA au rating défensif

#3 Brook Lopez

La chute du grand Brook. Attention, on ne dit pas qu’il est devenu une énorme brêle, on dit juste que d’autres ont salement accéléré, et que Giannis Antetokounmpo prend également beaucoup de place en défense, ce qui peut parfois éteindre un peu les spotlights sur Brook. Très entre nous le voir encore à la troisième place de ce ranking est une dinguerie quand on repense à sa carrière, et le simple fait de le voir à ce niveau-là des deux côtés du terrain fait des Bucks un candidat légitime au titre suprême. 2,5 crêpes par match, de la dissuasion car sa tête fait vraiment peur, et si son frère tabasse des mascottes, lui continue à se farcir de vrais joueurs de basket, tous les soirs, comme s’il avait 25 ans.

Stats 2022-23 : 6,2 rebonds, 0,5 steal et 2,5 contres, les Bucks septième meilleure défense de la Ligue et quatrième meilleure équipe NBA au rating défensif

#2 Bam Adebayo

Ça va beaucoup mieux pour le Heat, qui revient peu à peu dans des hauteurs qui lui correspondent. Pourquoi est-ce que ça va mieux ? Principalement car les leaders sont présents et envoient du lourd et on pense évidemment à Udonis Haslem Bam Adebayo, qui parle beaucoup mais qui joue quand même pas mal au basket. Gneu gneu je mérite d’être DPOY, gneu gneu les votes du All-Star Game, ouais il parle vraiment beaucoup mais force est de constater que… oui pour le DPOY et oui pour le All-Star Game, comme quoi il parle beaucoup mais ne dit pas que des conneries. Leader défensif de son équipe alors qu’il évolue quand même avec la fine fleur des chiens enragés (Butler, Lowry…), Bam est bien plus qu’une valeur sûre, c’est un monstre dans sa partie de terrain et les Français de Tokyo s’en souviennent encore. Allez, rassure-toi Bam, tu devrais aller faire un tour du côté de Salt Lake City pour le ASG, et tu te rapproches dangereusement de ce DPOY que tu dis tant mériter.

Stats 2022-23 : 10 rebonds, 1,2 steal et 0,8 contre, le Heat deuxième meilleure défense de la Ligue et troisième meilleure équipe NBA au rating défensif

#1 Jaren Jackson Jr.

Ding dong, we have a new leader ! Après un début de saison sur le flanc à cause de la 459è blessure de sa carrière, Jaren Jackson Jr. est revenu aux affaires et certains ont pris très cher. 3,2 contres de moyenne, certains voudraient nous faire croire que le chiffre est biaisé mais si vous regardez les matchs de Memphis, même ceux à domicile, beh les contres vous les voyez comme nous, tout comme vous voyez également le taf de Dillon Brooks, big up vieux lourdaud. La simple présence de JJJ donne lieu à des demi-tours au frein à main, la boîte à crêpes fonctionne comme jamais et si le triple J dépasse la date de la Chandeleur et si les Grizzlies restent une équipe qui gagne deux matchs sur trois, difficile d’imaginer qui pourrait venir contester la place de Jackson tout en haut de ce ranking. Parce qu’on a compris ce qu’il fallait à Jaren pour être un tueur… faut juste qu’il joue, pendant plus d’un mois, sans se blesser, alors on touche du bois.

Stats 2022-23 : 6,7 rebonds, 1 steal et 3,2 contres, les Grizzlies dixième meilleure défense de la Ligue et meilleure équipe NBA au rating défensif

Sources : basketreference et ESPN