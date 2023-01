Des records de franchise, Stephen Curry en possède déjà plein chez les Warriors. Mais cette nuit, le meilleur shooteur all-time est entré encore un peu plus dans l’histoire de Golden State en dépassant le légendaire Wilt Chamberlain pour le plus grand nombre de paniers marqués avec les Dubs.

7 222.

Depuis son arrivée dans la Baie de San Francisco en 2009, Stephen Curry a marqué un total de 7 222 paniers (3 290 à 3-points), c’est-à-dire six de plus que le grand Wilt (7 216).

The most career buckets EVER by a Golden State Warrior? Who else.

Wardell Stephen Curry II 👏 pic.twitter.com/kSVOoFnCkH

— Golden State Warriors (@warriors) January 31, 2023