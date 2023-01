Le coach des Boston Celtics Joe Mazzulla devient donc le 3ème coach rookie à être appelé au match des étoiles en 24 ans. Une consécration pour le jeune entraîneur, alors que nombreux dénonçaient le choix des Celtics de placer un “bleu” chez les Verts en octobre dernier.

Tout va pour le mieux dans la ville du haricot. Joe Mazzulla fera donc le voyage à Salt Lake City en compagnie de son franchise player Jayson Tatum (et très probablement de Jaylen Brown) à l’occasion du All-Star Game 2023. Le coach rookie a ainsi été choisi pour coacher la Team Giannis lors du match des étoiles prévu le 20 février, en vertu de la première place des C’s qui ne peut plus être dérangée d’ici le All-Star Weekend. Un heureux épilogue à une fin de première partie de saison idéale pour les C’s : Premier d’un Est ultra-compétitif cette année, Boston compte ainsi plus de 70% de victoires. On se souvient surtout du début de saison exceptionnel de la Green Army, avec 21 triomphes sur les 26 premières rencontres. Malgré une légère chute en régularité sur les derniers matchs (“seulement” 16-10 depuis), Boston reste le leader de la ligue, devançant Denver d’un match et demi.

Leading the East ✅ Coach is headed to Salt Lake City for #NBAAllStar pic.twitter.com/GpGbIbfqAN — Boston Celtics (@celtics) January 31, 2023

Un bilan certes influencé par la saison exceptionnelle de la paire Jayson Tatum – Jaylen Brown, cumulant à eux deux plus de 58 points par match, mais le plus jeune coach de la ligue ne démérite pas non plus puisque Joe Mazzulla est à 34 ans l’architecte d’un collectif léché, dynamique, qui défend dur, et d’un groupe qui vit bien.

Outre la belle histoire, le coach issu de la fac de West Virginia essuie les casseroles de début de saison. Pour rappel, avant le camp d’entraînement, Ime Udoka tenait les rênes de l’équipe, avant que les affaires de relations avec une membre du staff ne fassent surface. Mazzulla était à ce moment dans l’équipe, ayant intégré Boston en interne en 2019. Après seulement trois années d’expérience en tant que coach assistant, ce dernier est alors propulsé au rang d’entraîneur en chef au sein d’une équipe luttant pour le titre. Et alors que nombreux crurent que Boston s’était tiré une balle dans le pied, Mazzulla a aujourd’hui définitivement fait taire les critiques et devient ainsi le troisième coach rookie en 24 ans seulement à être appelé à officier lors d’un All-Star Game, le dernier en date étant… Tyronn Lue en 2016. Autre statistique, cette fois un peu plus élogieuse : le coach de 34 ans devient le 8è coach de l’histoire des Celtics à être choisi pour le match des étoiles, rejoignant un groupe aux noms prestigieux comme KC Jones (84-87) ou encore le mythique Red Auerbach (57-67).

Pari réussi pour le collectif de Brad Stevens ! Toutefois, le plus important est encore à vérifier. Cette équipe menée par un coach rookie saura-t-elle déjouer les pièges tendus et aller chercher le premier titre de la franchise depuis 2008 ?