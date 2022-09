Dans la tourmente depuis la révélation de sa « relation extra-conjugale et consentie » avec une membre du staff de la franchise de Boston, Ime Udoka était sous le coup d’une grosse sanction de la part des Celtics. Sanction qui est tombée cette nuit : le coach des Verts est suspendu pour toute la saison 2022-23 !

Encore hier matin, juste après les révélations tombées peu avant, on se posait la question de savoir quelle serait la sanction infligée à l’entraîneur de Boston pour sa violation du code de conduite de la franchise des Celtics. C’est désormais officiel, on ne verra pas Ime Udoka sur les bancs NBA cette saison. Comme indiqué par les principaux insiders dans la nuit, le coach de 45 ans a été suspendu pour l’intégralité de la campagne à venir, ce qui représente évidemment un vrai séisme pour cette équipe de Boston qui restait sur une participation aux Finales face aux Warriors au bout de la première saison d’Udoka sur le banc.

Si Ime a donc évité le scénario du licenciement, c’est une sanction très ferme de la part des Celtics. Très ferme mais nécessaire aux yeux de la franchise de Boston pour 1) montrer que ce genre de comportement ne peut pas être accepté au sein de l’organisation 2) faire en sorte que la suspension soit suffisamment sévère afin que les C’s puissent ensuite complètement tourner la page une fois qu’elle sera purgée. Car le meilleur moyen pour que ce genre d’affaire continue de planer au-dessus de la franchise, c’est de ne pas prendre les mesures nécessaires à l’instant T. Alors même si pour certains ça peut paraître très dur comme sanction, son statut et ses responsabilités au sein de l’équipe obligent les Celtics à se montrer intransigeants.

Du coup, c’est quoi la suite pour Boston ? Selon Adrian Wojnarowski, les Celtics vont partir sur Joe Mazzulla pour reprendre les commandes du groupe pour la saison à venir. On l’a déjà souligné hier lorsque son nom a été mentionné parmi les candidats à la succession (temporaire) d’Udoka, Mazzulla est jeune et inexpérimenté du haut de ses 34 ans. Il a rejoint les Celtics en 2019 en tant qu’assistant coach quand Brad Stevens était encore sur le banc avant de monter dans les bureaux, et est resté dans le staff à l’arrivée d’Ime à l’intersaison 2021. Dans ce rôle d’entraîneur en chef qui lui tombe littéralement dessus, Joe Mazzulla peut-il garder les Verts au sommet d’une Conférence Est de plus en plus compétitive ? Ça s’annonce forcément tendu pour lui d’autant plus que les Celtics pourraient évoluer sans Robert Williams III en début de saison et qu’ils n’ont toujours pas remplacé Danilo Gallinari après sa grosse blessure au genou. Tout ça pour dire qu’on a connu plus facile comme premier job en tant qu’head coach…

Sacré rebondissement à Boston à quelques jours du début des camps d’entraînement et à moins d’un mois du premier match de saison régulière. Considérés comme l’un des grands favoris pour le titre NBA 2023, les Celtics vont désormais devoir avancer sans les mêmes certitudes qu’ils pensaient avoir. Et ça pourrait coûter cher vu la concurrence à l’Est…

