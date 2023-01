Russell Westbrook a franchi une nouvelle étape importante dans sa carrière la nuit dernière : il est devenu le dixième meilleur passeur de toute l’histoire de la NBA.

De passage à Brooklyn, les Lakers, privés de LeBron James et Anthony Davis, se sont lourdement inclinés face aux Nets. Mais c’était également l’occasion pour Russell Westbrook de se montrer en l’absence des deux stars. Le désormais sixième homme de Los Angeles a sorti un match assez solide : 17 points (5/15 au tir), 8 rebonds et 10 passes décisives, le tout en 30 minutes. 10 caviars qui font désormais du Brodie le dixième passeur le plus prolifique de l’histoire, avec 8 967 douceurs distribuées en carrière, dans un classement qui devrait le voir grimper assez vite à la neuvième place puisqu’il ne lui manque désormais que quelques dizaines de passes pour doubler Isiah Thomas.

Congrats to @russwest44 of the @Lakers for moving to 10th all-time in career assists! pic.twitter.com/ZOKEe8QJ6k — NBA (@NBA) January 31, 2023

Sur une action un peu anodine en première mi-temps, Russ West a délivré un caviar à Thomas Bryant alors qu’il attaquait le cercle (un mec qui s’appelle Bryant avec le maillot des Lakers, c’est marrant tiens). Le MVP 2017 est redevenu efficace, il semble avoir trouvé son rôle en sortie de banc et fait désormais parti des candidats au trophée de meilleur sixième homme de l’année. Et malgré ses difficultés depuis quelques saisons, notamment depuis son arrivée dans la Cité des Anges, RW reste un joueur all-time et cette nouvelle statistique le montre.

Le recordman de triple-doubles en carrière écrit donc – encore – une page de son histoire avec ce nouveau milestone. Aussi détesté qu’adulé, il n’en reste pas moins une légende de la Grande Ligue, alors mettons un peu de respect sur son nom.

Source texte : NBA