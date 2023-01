Comment rester au courant de l’actu ? Tous les jours ? Alors qu’une journée ne dure que 24h ? Une seule adresse et tu viens d’y entrer. Allez, on s’installe, allez, café !

Neuf jours. Dans neuf jours la NBA va s’exciter, ou du moins dans neuf jours la NBA aura tout intérêt de s’être – déjà – excitée car à compter du 9 février plus aucun mouvement ne sera autorisé dans la Ligue. L’occasion donc de vous offrir un point complet sur ce qui devrait / pourrait arriver d’ici-là au cœur des 30 franchises de la NBA, de tenter de mettre en lien les besoins des uns et les envies des autres tout en essayant de n’oublier personne car, oui, parait-il qu’il existe en France des fans des Hornets et des Pelicans. Zach LaVine, Kyle Kuzma, Jae Crowder ou Bones Hyland, Jakob Poeltl, Fred VanVleet ou Russell Westbrook, nombreux sont les joueurs dont les noms circulent depuis plusieurs jours/semaines alors tentons de faire un peu de lumière sur tout ça, histoire de savoir de quoi on parle à la machine à café !