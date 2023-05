En cette fin de saison, la majorité des joueurs NBA sont en vacances et les évaluations peuvent donc commencer. Chez TrashTalk, on donc a décidé de faire un conseil de classe pour chaque franchise, avec une évaluation pour chaque joueur : 30 équipes, 450 joueurs diagnostiqués ! Chez les Blazers, Damian Lillard a bien sûr tout explosé, mais son équipe aussi, en plein vol au milieu de l’hiver…

Damian Lillard : Bon bah voilà, rien à dire. Monsieur a fait son boulot, tenu son job de franchise player. Des soirées magiques, dont une carrément gravée dans l’histoire de la ligue avec 71 points. Ne reste plus qu’à montrer quelques neurones du côté de sa direction pour que les choses avancent enfin dans le bon sens. Le prime de Lillard se termine lentement mais sûrement, et ce n’est pas quand la fête sera finie qu’il faudra avoir des regrets.

Anfernee Simons : Le jeune a confirmé avec brio qu’on ne lui avait pas filé de la maille pour rien l’été dernier. Nouvelle saison solide de lieutenant, qui en appelle désormais d’autres toutes aussi remarquables sur le plan statistique. Sa situation n’est pas figée, car la direction pourrait éventuellement l’échanger si une star venait toquer à la porte pour épauler Damian. L’équipe qui le récupèrera dans un tel cas de figure serait alors bienheureuse, car Anfernee est un grand joueur en devenir.

Jerami Grant : Une belle saison. De là à réclamer un contrat max cet été ? On souffle un peu. Les apports sont bons, on parle de la vingtaine de points dès qu’il foule le parquet. Peut-être, avec une telle direction, qu’il pourra profiter d’un gros contrat en cas de départ de Damian Lillard. N’empêche que dans les faits, il a encore beaucoup à prouver pour prétendre à une telle liasse.

Jusuf Nurkic : Une solide pièce pour les Blazers. Sa blessure en février l’a un peu freiné dans son élan, mais il n’est pas loin du double-double de moyenne cette saison. C’est d’autant plus triste de voir de tels éléments dans une équipe qui a jeté l’éponge dès février. Sous les paniers, il nettoie, créé des espaces avec autorité. Pas un top pivot, mais celui qui ne vous déçoit pas souvent. Un vrai col bleu.

Shaedon Sharpe : Des gros cartons en fin de saison, quand son équipe n’avait plus rien à jouer et alignait des boulangers sur le parquet. Il aura réussi a montrer qu’il avait sa place dans cette ligue, ce qui est déjà plutôt bon pour un rookie. Sa marge de progression est grande, il faut désormais travailler à fond pour gratter des minutes et donc des responsabilités offensives en plus chez les Blazers.

Trendon Watford : On lui demandait d’apporter en sortie de banc, c’est ce qu’il a fait. Un joueur de rotation, ni plus, ni moins.

Josh Hart : Sacrifié sur l’autel de la stupidité lors de la trade deadline hivernale. Il apportait bien, mais faut croire qu’il s’éclate plus à New York. Et tant mieux pour lui.

Kevin Knox : Le joueur favori d’un membre de l’équipe TrashTalk dont nous tairons le nom. Un peu de minutes, huit points de moyenne. Ok, c’est pas mal pour un gars avec une tête de Lego.

Cam Reddish : Arrivé cet hiver, il a participé au sabordage organisé de la franchise. Comme pour beaucoup d’autres, des minutes, des points… mais rien de plus. Au moins, cela aura libéré un peu sa situation compliquée à New York.

Gary Payton II : Envoyé à Golden State cet hiver, après avoir subi des expériences bizarres dans l’infirmerie des Blazers. Une bonne nouvelle pour lui, la preuve par excellence que Portland fait n’importe quoi.

Nassir Little : Petite saison pour Little ? Non, saison là où on l’attendait. Un joueur conscient de ses apports, qui a bien fait de signer son contrat la saison dernière, compte tenu de son historique santé. Le mec capable de step up un peu quand on lui demande, et de gérer sur le terrain. Un bon gars de plus dans ce groupe.

Drew Eubanks : Le paillasson, tabouret, marche pied préféré des Top 10 NBA. C’est fou, on l’a souvent trouvé en train de se faire écrabouiller dans le sommet des highlights de la nuit.

Jabari Walker : Pour un gars drafté en 57e en 2022, avoir été signé par la franchise est déjà une victoire. Il s’est contenté du garbage time tout au long de la régulière, mais pour des petits apports encourageants. Une belle surprise quoi qu’il arrive.

Matisse Thybulle : Une fin de saison comme les autres, passée à perdre avec un sourire jaune.

Justise Winslow : Sa blessure à la cheville lui a flingué sa saison alors que les Blazers étaient encore bons. Pas de regret à avoir.

Shaquille Harrison : 5 matchs, un peu trop short pour en tirer une conclusion claire.

Justin Minaya, Greg Brown III, Ryan Arcidiacono, Jeenathan Williams, John Butler, Skylar Mavs : La troupe d’intermittents du spectacle venus caricaturer – sous les ordres de la direction – le basket de Portland en fin de saison.

Chance Comanche : comme ceux du dessus, mais son blaz’ méritait qu’on fasse une ligne spéciale.