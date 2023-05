En revenant à 3-2 dans la Finale de Conférence Est face au Heat, les Celtics sont toujours en vie et ont surtout l’opportunité de réaliser un exploit qui n’a jamais été accompli dans l’histoire de la NBA : remporter une série après avoir perdu les trois premiers matchs. L’une de leurs sources d’inspiration ? Les Boston Red Sox, mythique équipe de baseball de la ville.

Une équipe de Boston qui est menée 3-0 en finale de conférence, face à un rival historique, et qui réalise une remontada fantastique jusqu’à marquer l’histoire en remportant la série dans un Game 7, c’est déjà arrivé. Il y a 19 ans exactement. Pas sur les parquets de basket, mais sur les terrains de baseball de la fameuse MLB.

En 2004, les Boston Red Sox ont renversé les New York Yankees après avoir perdu les trois premiers matchs, devenant ainsi la première équipe de la Ligue Majeure de Baseball à gagner une série suite à un déficit de 3-0. C’était l’époque de David Ortiz, élu MVP de cette série mythique, et Manny Ramirez, tandis qu’en face il y avait les grands Derek Jeter et Alex Rodriguez (co-proprio des Wolves), tous les deux présents lors du Game 4 des Celtics à Miami l’autre jour et qui ont probablement porté la poisse au Heat ce soir-là.

“Ne nous laissez pas prendre un match.”

Cette quote, sortie par Marcus Smart et Jaylen Brown avant le Game 4, s’est transformée en cri de ralliement pour les Celtics afin d’amorcer leur comeback. Mais saviez-vous qu’elle est directement inspirée des Boston Red Sox de 2004 ? En effet, cette année-là, alors que les Sox étaient menés 3-0 par les Yankees, le joueur de Boston Kevin Millar avait déclaré : “Ne nous laissez pas gagner aujourd’hui”. La suite, vous la connaissez.

L’avenir nous dira si les Celtics parviennent à imiter l’exploit des Red Sox. Mais il y a suffisamment de similitudes aux yeux des plus superstitieux pour croire à un scénario similaire. Des similitudes, mais surtout des raisons objectives d’y croire : en plus du momentum qui a complètement basculé du côté de Boston, le Heat continue d’être touché par des blessures (Gabe Vincent, en plus de Tyler Herro et Victor Oladipo), et les C’s – contrairement aux Sox de l’époque – auront le loisir de jouer le Game 7 à la maison en cas de victoire à Miami ce samedi.

Si les Verts parviennent à réaliser ce qu’on pensait impossible, ils affronteront les Nuggets en Finales NBA. Ils pourront alors s’inspirer une nouvelle fois des Red Sox, vainqueurs des World Series MLB en 2004 pour briser une malédiction de 86 années sans titre.