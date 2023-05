Au fond du trou après l’humiliation du Game 3, les Celtics ont réussi à se remettre la tête à l’endroit cette nuit. Plus focus, plus sérieux, plus adroits, plus solides, plus tout, les Verts sont revenus avec d’autres intentions pour éviter l’élimination à Miami. Avec ça, ils ont gagné le droit de jouer un Game 5 devant leur public, le momentum en prime.

“Ne nous laissez pas prendre un match.”

Tel était le refrain dans le camp des Celtics avant le Game 4 de leur série à Miami cette nuit. Un refrain entamé par Marcus Smart et Jaylen Brown, dans le but de redonner un peu de confiance au vestiaire de Boston après la débâcle du Game 3, et rappeler à tout le monde que les Celtics ne sont pas encore morts malgré la situation désespérée dans laquelle ils se trouvent. Au vu du scénario du quatrième match, on peut dire que le message s’est traduit sur le parquet.

Marcus Smart and Jaylen Brown had the right mentality heading into a win-or-go-home Game 4 against the Heat 😤 pic.twitter.com/U7qUdysjth

— The Athletic (@TheAthletic) May 24, 2023

Ultra-dominants en deuxième mi-temps, les Celtics sont repartis de Miami avec la victoire 116-99. Les hommes de Joe Mazzulla ont montré de la résilience, des ressources, de l’intensité, tout en étant sérieux des deux côtés du parquet. Pour résumer, on a retrouvé le bon visage de Boston.

Certes on pouvait s’attendre à une réaction d’orgueil après la pathétique performance de l’autre soir, mais encore fallait-il combiner énergie avec exécution. C’est ce qu’ils ont fait. Plus de 51% de réussite au tir, 18 tirs primés rentrés, 28 passes décisives pour seulement 10 turnovers, 15 pertes de balle provoquées… bref, les chiffres ne mentent pas.

“On sait que les chances sont contre nous, mais on est une équipe qui croit en nous peu importe la situation. On doit tout simplement s’accrocher et tout ce qui compte, c’est la rencontre à venir.” – Marcus Smart, après la victoire du Game 4

“Ne nous laissez pas prendre un match” disaient les Celtics. Ce premier match, finalement ils l’ont pris, et désormais les Verts veulent construire sur le momentum qu’ils viennent d’acquérir. Non seulement il y a cette victoire, mais il y a aussi un retour à la maison pour le Game 5, où les C’s auront une belle opportunité de réduire l’écart à 3-2. S’ils font le boulot au TD Garden, il ne fait aucun doute que certains fans de Boston commenceront à rêver à l’impossible.

The Boston Celtics are going to make history by being the first team to ever come back from a 3-0 deficit in NBA history 🍀🍀

Feel free to bookmark this tweet… pic.twitter.com/lmYSdthdzU

— CelticsUnite❶❽ (@CelticsUnite18) May 22, 2023

Dans l’histoire des Playoffs NBA, aucune équipe n’a jamais réussi à remonter un déficit de 3-0 pour remporter la série. 149 ont tenté, 149 ont échoué. Un jour, probablement qu’une équipe arrivera à accomplir cet incroyable exploit. Les Celtics aimeraient que ce jour arrive en cette fin du mois de mai 2023. En sont-ils capables ? La route est évidemment encore très longue. Mais les Verts nous ont prévenus : “Ne nous laissez pas prendre un match”.

L’avenir nous dira si ces mots n’étaient que des mots, ou une phrase à mettre dans le Panthéon du sport bostonien.