Les Celtics ne sont pas encore à Cancun ! Obligé de l’emporter pour éviter le coup de balai, Boston a fait le taf à South Beach pour revenir à 3-1. On vous raconte tout ça dans le résumé de la nuit.

# LES RÉSULTATS DE LA NUIT EN NBA

Heat – Celtics : 99-116 (les stats)

# CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA NUIT

Boston n’avait pas envie de partir en vacances sur un sweep.

Jayson Tatum a joué au patron et les Celtics ont retourné le Heat après la pause.

Les joueurs de Beantown avaient trouvé un cri de guerre original pour se motiver pour ce Game 4.

Miami a gâché une balle de match, attention à ne pas jouer avec le feu (elle était facile) au moment de finir le boulot.

Jayson Tatum est devenu le joueur des Celtics avec le plus de 3-points en Playoffs : bye bye Paul Pierce.

# LE HIGHLIGHT DE LA NUIT EN NBA

GABE VINCENT DIME.

Bam’s dunk gives Miami the lead on TNT! pic.twitter.com/LitDHJvjG9

# LE TOP PICK EN TTFL : Jayson Tatum

Best picks en #TTFL cette nuit :

– Jayson Tatum : 54 pts

– Jimmy Butler : 46 pts

– Grant Williams : 29 pts#NBA pic.twitter.com/xZJ9QJh7Ax

# LE SCORE DANS LES SÉRIES

Nuggets – Lakers : 4-0

– Lakers : 4-0 Celtics – Heat : 1-3

# LE BRACKET DES PLAYOFFS

