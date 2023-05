Victorieux à Miami lors du Game 4, les Celtics ont pu compter sur un excellent Jayson Tatum pour s’imposer. Auteur de 25 de ses 33 points en seconde mi-temps, le Jay Brother a incarné la révolte de Boston.

Après la déroute du Game 3, certains garçons étaient attendus au tournant chez les Celtics. On pense bien sûr aux Jay Brothers et en particulier à Jayson Tatum. Celui qui s’était auto-proclamé “l’un des meilleurs joueurs au monde” il n’y a pas si longtemps était passé au travers à South Beach. Alors que son équipe faisait face à une possible élimination, l’heure était donc venue de se relever les manches et d’aller au fight pour l’ailier.

À l’image de son équipe, le membre de la All-NBA First Team a livré un match à deux vitesses. Dans le dur en première mi-temps avec seulement 8 points et plusieurs pertes de balle, Tatum a pris feu au retour des vestiaires. Vite en rythme grâce à deux tirs primés, le Jay Brother a enchainé les ficelles et c’est toute l’équipe de Boston qui a semblé dans la zone durant un quart-temps. La star des verts en a aussi profité pour devenir le joueur des Celtics ayant inscrit le plus de 3-points en Playoffs. On rappelle qu’il n’a que 25 ans.

Jayson Tatum just passed Paul Pierce for the Celtics playoff 3-pointers record with 220 and 221 on back to back possessions.

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) May 24, 2023

Alors que Miami semblait revenir sur les talons des Celtics en début de money time, le retour de Tatum va encore faire la différence. Il est à la base d’un 12-0 pour les siens qui enterre définitivement les chances du Heat. Une belle revanche pour lui qui n’avait jusque-là toujours pas inscrit le moindre point dans le money time sur cette série. Il conclue sa soirée avec 33 points, 11 rebonds mais aussi 7 passes à 64% au tir.

Une perf XXL qui permet aux Celtics de rester en vie dans la série avant un Game 5 crucial du côté du TD Garden. Si Boston veut se donner une chance de croire à une remontada jamais vu jusque-ici, il va falloir sortir des perfs de cette qualité sur les trois prochains matchs. Pas une mince affaire quand on connaît l’irrégularité de Beantown et de ses leaders.