LeBron James trouve de nouveau un moyen de faire parler de lui depuis qu’il s’est fait balayer éliminer en Playoffs par les Denver Nuggets. Sauf que cette fois-ci, on est pas sur de la hot take de conférence de presse mais plutôt sur une info tout bonnement… incroyable, puisque James aurait joué ces derniers mois avec un tendon déchiré au pied.

On savait que le corps du King était hors normes mais là on est tout de même sur des choses qui dépasse l’entendement… Après avoir battu les Grizzlies au premier tour puis les Warriors en demi-finale de conf’, LeBron a joué 16 matchs de postseason avec une papate diminuée. Shams Sharania l’a récemment révélé dans une vidéo du The Pat McAfee Show :

“LeBron James played the last few months of the season with a torn tendon in his foot that could need surgery this summer..

“LeBron James a joué les derniers mois de la saison avec un tendon déchiré au pied qui pourrait nécessiter une intervention chirurgicale cet été. […] Il va prendre les deux prochains mois pour se ressourcer et je m’attends à ce qu’il joue la saison prochaine”.

Inutile de dire qu’à 38 ans, le LeBron James des Lakers n’est plus le monstre de celui de Cleveland ou Miami puisqu’on commence à observer un déclin progressif depuis quelques saisons. Mais ça n’empêche pas le King de toujours faire partie des meilleurs joueurs de ligue, et d’ailleurs… il n’en pense pas moins puisqu’il a récemment déclaré être “meilleur que 90% de la NBA. Peut-être 95”. Lorsque l’on sait qu’il a joué ces Playoffs blessé avec des moyennes de 24,5 points, 10 rebonds, 6,5 passes tout en shootant à 50% en… 39 minutes de jeu, on se dit que Bronbron – même s’il aime un peu trop les caméras – a certainement raison lorsqu’il balance des déclarations pareilles.

Reste maintenant le théâtre brouillard concernant sa potentielle retraite : Shams confirme qu’il va se reposer durant les prochains mois et revenir d’attaque pour le début de la saison 2023-2024. C’est vrai que lorsqu’on connait le personnage et son amour des médias, il est presque impossible de croire que LeBron va choisir de sortir par la petite porte après s’être fait sweeper par Nikola Jokic et sa bande… D’autant plus lorsqu’il est toujours (largement) meilleur qu’au moins 90% de la ligue. Et on a toujours pas mentionné l’envie du King de jouer avec son fils dans la Grande Ligue donc les arguments ne manquent pas pour se convaincre que LeBron manipule la presse pour être sous les projecteurs…

Il y a quoi être impressionné quand même puisqu’à 38 balais, LeBron est toujours l’un des meilleurs joueurs de la ligue tout en portant son équipe en finale de Conférence avec un pied blessé. Même si le King énerve à ramener tout à lui dès sa sortie de route, rendons-nous compte de sa longévité quasi inhumaine et profitons de ses dernières minutes sur les parquets NBA.

Source : Shams Charania