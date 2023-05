Jrue Holiday se verrait bien terminer sa carrière à Milwaukee

Dans le Wisconsin depuis maintenant trois saisons, Jrue Holiday fait partie des meubles avec Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton. Exceptée l’élimination précoce en Playoffs cette saison, son association avec les Bucks n’a pour l’instant pas connue de fausse note. Le meneur se verrait même bien finir sa carrière à Milwaukee.

Étonnement disponible en cette période… on déconne il s’est fait éclater par Jimmy Butler, Jrue Holiday a accordé un entretien à Ros Gold-Onwude pour Amp, faisant part de ses voeux pour l’avenir. Pas capricieux, l’ami Jrue ne souhaite qu’une seule chose : rester à Milwaukee. Que ce soit la franchise, son équipe ou la ville, le meneur vit un pur kiff dans le Wisconsin.

“J’aime cet endroit. J’aime mes coéquipiers. J’aime la franchise. Je connais des gens d’ailleurs qui pensent probablement que Milwaukee est ennuyeux, mais j’aime cet endroit. […] Donc je prévois d’aller nulle part.” – Jrue Holiday

Jrue Holiday wants to finish his career in Milwaukee

“I don’t really plan on going anywhere.” #AmpPartner pic.twitter.com/FVFMwVH3GH

— NBACentral (@TheNBACentral) May 25, 2023

Voilà pour les belles paroles, maintenant jetons un œil à la situation entre les Bucks et leur meneur All-Star.

À bientôt 33 ans, Mister Vacances reste l’un des meilleurs de la Ligue dans son profil. Un two-way player ultra précieux, qui a peut-être sorti sa meilleure saison depuis son arrivée en ville il y a trois ans. All-Star, et parfait leader lors des absences de Giannis ou Middleton, Jrue a tiré le daim par les bois tout au long de la saison. Scoring, distribution, leadership et défense à toute épreuve, pas de surprise à le voir aller chercher un troisième titre de Teammate of the Year. Pas que ce soit l’accomplissement du siècle, et on ne manquera pas de se marrer sur la sortie de Milwaukee au premier tour des Playoffs, mais ça en dit long sur le respect de la Ligue pour le bonhomme.

The winner for the 2022-23 NBA Teammate of the Year… Jrue Holiday.

Jrue receives the Twyman-Stokes Trophy for this honor that recognizes the player deemed the best teammate based on selfless play, on & off court leadership as a mentor & role model to other NBA players, and… pic.twitter.com/8X1mY3NsBd

— NBA (@NBA) May 11, 2023

Encore sous contrat pour un an, avec une player option pour la saison 2024/25, le temps ne presse pas pour Jrue, qui se voit bien ranger les sneakers avec la franchise qui l’a aidé à remporter le titre. Si la NBA est un business, et ne manquera pas de nous le rappeler quand on ne s’y attendra pas, la saison de JH devrait lui permettre d’envisager l’avenir avec sérénité à Milwaukee.

Source texte : Amp via Clutch Points