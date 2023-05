Après avoir disposé de Cholet hier, les Mets 92 de Victor Wembanyama vont croiser le chemin de l’ASVEL en demi-finale du championnat de France. Une opposition symbolique pour Wemby, car il s’agit de son ancien club. Des propos de Tony Parker au match prévu à l’Accor Arena de Bercy, ça s’annonce… bouillant !

Quelle meilleure histoire pour Victor Wembanyama que de quitter le championnat de France après avoir éliminé son ancien club en demi-finale ? On se souvient de son départ un peu mouvementé de Lyon la saison passée, alors que le club Rhodanien avait prévu un dispositif sur mesure pour le préparer à la Draft 2023 dans les meilleures conditions. À l’époque, Tony Parker l’avait eu mauvaise… et il continue encore aujourd’hui de nourrir des regrets, relevés d’une teinte de frustration.

“Je respecte son choix, mais j’aurai toujours le petit regret qu’il ne soit pas resté avec nous, parce que je suis sûr que nous aurions pu accrocher un top 8 d’EuroLeague et commencer à rêver avec lui. Je ne sais pas s’il a vraiment progressé cette saison et s’il s’amuse vraiment en ne jouant qu’un match par semaine. L’EuroLeague l’aurait bien préparé pour la saison prochaine, comme Luka Doncic, qui l’a gagnée avec le Real Madrid. C’est ça que j’aurais voulu que Victor fasse”. – Tony Parker, pour Le Progrès

On ne se plaindra pas pour autant de la décision de Victor, qui l’a envoyé briller aux États-Unis et surtout fait rouler sur le championnat pendant une saison entière. La cerise sur la gâteau ? Le match 2 de la série (au meilleur de cinq rencontres) se déroulera à Bercy, comme l’a annoncé le club de Boulogne-Levallois. Plus de 10 000 fans survoltés seront sur place pour assister – on l’espère – à une nouvelle performance fantastique de l’Alien. Peuvent-ils triompher de l’ASVEL ? L’étape sera plus compliquée que celle de Cholet, mais poussé par un public complètement acquis à sa cause, Victor a les moyens de frapper les esprits. Allez, décollage dimanche à 15h15, du côté de Marcel Cerdan !

🤩 ON EST DE RETOUR À L’ACCOR ARENA !!!

RDV mardi 30 mai à 20h30 pour le match 2 des demi-finales 🆚 ASVEL

🎟 La billetterie ouvre le 26 mai à 12h #GoMets92 #BetclicELITE pic.twitter.com/ptGqFhFuqD

— Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) May 25, 2023

