Bonne nouvelle dans le camp des Bucks puisque ce soir… Khris Middleton devrait être en tenue. Absent depuis un mois et demi en raison d’une cheville qui grince, l’élégant ailier est de retour au meilleur des moments !

Récupérer un joueur trois fois All-Star à un mois des Playoffs semble être une très bonne idée, et on ne parlera pas du fait que Khris Middleton posait, avant sa blessure, sa pire saison offensive depuis presque dix ans.

Non, on n’en parlera pas puisque cette saison à Milwaukee c’est Damian Lillard qui gère le statut plein de pression de “deuxième star” de l’équipe, et on n’en parlera pas car un triple All-Star de 32 ans déjà champion NBA avec cinq de ses coéquipiers actuels est quoiqu’on en dise un renfort inestimable à cette période de la saison.

Le retour se fera d’ailleurs, peut-être, progressivement, avec comme objectif évident que les Bucks soient en ordre de marche dès le 20 avril, si possible avec le deuxième spot à l’Est. Pour cela le retour de l’homme à la dentition inégale est une aubaine, et on devrait donc de se délecter de sa smoothitude dès ce soir 18h face eaux Suns, théâtre parfait pour un comeback !