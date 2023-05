LeBron James devrait revenir pour une 21e saison NBA l’an prochain

Après l’élimination des Lakers en Finales de Conférence Ouest face aux Nuggets, LeBron James avait laissé entendre qu’il pensait à une retraite imminente, ce qui en avait surpris plus d’un. Mais rassurez-vous, on devrait bien revoir le King sur les parquets NBA la saison prochaine.

LeBron James qui prend sa retraite cet été, comme ça sans prévenir, après s’être fait sweeper en Playoffs ? Très clairement, on avait du mal à y croire.

Certes, le King a aujourd’hui 38 ans et 20 saisons NBA derrière lui, et a quitté les Playoffs avec une grosse blessure au pied. Mais LeBron restait surtout sur un match en 40 points – 10 rebonds – 9 passes, preuve qu’il a encore de l’essence dans le réservoir. Alors quand il a dit qu’il devait “penser à son avenir dans le basket”, on a surtout pris ça comme un moyen de mettre la pression sur le manager des Lakers Rob Pelinka, voire un moyen de rediriger la conversation envers sa propre personne juste après le méchant sweep infligé par les Nuggets. Visiblement on avait vu juste au regard des dernières infos en provenance de Los Angeles.

D’après Dave McMenamin, qui couvre les Lakers pour ESPN et qui cite une source proche de LeBron, le King devrait bien revenir pour une 21e saison NBA l’an prochain et “honorer son contrat”. Pour rappel, James possède encore un an sur son deal actuel avec Los Angeles, et possède une player option à plus de 50 millions de dollars sur la saison 2024-25.

La situation contractuelle de LeBron était l’une des raisons pour lesquelles on avait du mal à croire à une potentielle retraite. Même pour un milliardaire comme James, s’asseoir sur 97 millions de dollars (sur les deux prochaines saisons, 47 + 50) représente un sacré manque à gagner. De plus, cela aurait mis fin à la fois à son grand rêve de jouer avec son fils Bronny, qui peut arriver en NBA en 2024 au plus tôt, ainsi qu’à ses rêves de cinquième titre alors qu’il est toujours “meilleur que 90% des joueurs” de la Ligue. Et puis bon, LeBron qui quitte la NBA sans une tournée d’adieu, on est d’accord que ça ne peut pas se terminer comme ça.

LeBron James sera donc sur les parquets NBA l’an prochain. La vraie question le concernant, c’est plutôt de savoir s’il passera sur le billard cet été pour sa blessure au pied, ce qui pourrait nécessiter deux mois d’arrêt pour le King.

