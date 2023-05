Scottie Pippen : “Je regardais Michael Jordan avant d’arriver chez les Bulls… c’était un joueur horrible”

Scottie Pippen a encore balancé les termes. Pour le compte du podcast Gimme The Hot Sauce, il est revenu sur sa carrière mythique avec les Bulls. À l’heure de parler de Michael Jordan, Scottie n’a pas mâché ses mots, notamment pour décrire les premières années de His Airness à Chicago. Selon lui, Jordan était un joueur ‘horrible’ sur le plan du comportement.

Tous ceux qui ont eu le privilège de jouer avec Michael Jordan le disent, avec un degré certes différent, mais l’idée est la même : le numéro 23 de Chicago était un caractère très compliqué. Lieutenant de luxe de Mike durant la décennie 90, Scottie est le témoin parfait du comportement de vainqueur acharné de son coéquipier. Son avis a changé sur la personne de Jordan, car avant qu’il n’arrive chez les Bulls, Pippen n’appréciait absolument pas MJ.

“Je voyais Jordan jouer avant que je n’arrive chez les Bulls. Il était un joueur horrible. C’était horrible de jouer avec lui. Il ne jurait que par le 1 contre 1, il prenait des mauvais tirs… et tout d’un coup, quand nous sommes devenus une bonne équipe et avons commencé à gagner, tout le monde a oublié ceci” – Scottie Pippen

Il faut aussi dire que l’arrivée de joueurs majeurs comme Pippen a aussi permis à Mike de partager – toutes proportions gardées – la gonfle et de laisser d’autres profils ultra talentueux marquer en toute confiance. Pour autant, son envie maladive d’être toujours le meilleur l’a parfois poussé à invectiver directement, et très durement, certains de ses partenaires lors d’entraînements pourtant classiques. Des souvenirs sur le coup très désagréables, qui deviennent avec le temps des trésors à raconter. Est-ce que cette déclaration viendra alimenter un peu plus le débat sur le plus grand joueur de tous les temps ? Tiens, Scottie s’est également exprimé sur le sujet.

“LeBron James sera le plus grand joueur statistique de l’histoire du basket. Et il n’y a aucune comparaison à donner. Cela fait-il de lui le meilleur de tous les temps ? Je laisserai les gens débattre, car je ne pense pas qu’il y ait de grand joueur dans un jeu collectif. Une personne ne peut pas tout faire toute seule.” – Scottie Pippen

Et voilà. Vous en pensez quoi chez vous ? Parce que chez nous, impossible de donner tort à Scottie sur le principe…

Source : Gimme The Hot Sauce Podcast