NBA Playoffs 2023 : et si les Celtics revenaient face au Heat ? Apéro TrashTalk

Et si les Celtics réalisaient l’impossible ? Menés 3-0 par le Heat, ils ont remonté la pente et la série en est désormais à 3-2. Malgré la décontraction apparente de Miami, la pression semble avoir changé de camp. Et ça… faut qu’on en parle, alors c’est parti pour un Apéro TrashTalk sur le sujet !

Peuvent-ils rhabiller tous les fans de chiffres ? Peuvent-ils montrer qu’une probabilité n’est pas exactement vraie, même si le nombre de répétitions est énorme et n’a jamais été contredit ? Telles sont les questions qui gravitent autour des Celtics, auteurs de deux victoires pour ramener la série face au Heat d’un 3-0 désespéré à un 3-2 porteur d’espoir. Justement, reste-t-il de l’espoir à South Beach ? Est-ce que Jayson Tatum et Jaylen Brown auront le cran d’aller chercher un Game 7 au coeur de Vice City ? Et Jimmy Butler, l’heure de vérité pour sa carrière, s’il veut y ajouter une bague ? Beaucoup de questions… et il faut vraiment, mais vraiment qu’on en parle !