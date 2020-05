Les épisodes 5 et 6 de « The Last Dance » vus par Twitter : beaucoup de Bulls forcément, mais aussi un peu de Mamba…

Troisième salve de « The Last Dance » ce lundi avec les épisodes 5 et 6. Si les épisodes 1 et 2, puis 3 et 4 ont déjà fait réagir pas mal de joueurs sur Twitter, ceux sortis par Netflix avant-hier sont évidemment dans la même veine. On peut s’attendre à de très belles audiences et des réactions en pagaille aux quatre coins du globe. Découvrez celles des joueurs sur ces deux nouveaux épisodes à propos des Bulls de Michael Jordan.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Tout débute avec un hommage et une courte partie à propos du regretté Kobe Bryant

Man I miss Kobe,@Lakers — mario elie (@marioelie1) May 4, 2020

Kobe me manque

😥😥😥😥 that intro just tore me apart man. Man I wish Kobe was here to see this man. Thank you for sharing that beautiful and special footage Mike! We miss you Bean❤️🙏🏽! #TheLastDance — Quinn Cook (@QCook323) May 4, 2020

Cette intro m’a vraiment déchiré… J’aurais aimé que Kobe soit là pour voir ça… Merci d’avoir partagé cette belle séquence. Tu nous manques Bean.

It will never feel real Kobe isn’t here with us.. — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) May 4, 2020

Ça ne me semblera jamais réel que Kobe ne soit plus parmi nous…

KOBE WAS MY MJ🙏🏽😢 — Trae Young (@TheTraeYoung) May 4, 2020

Kobe était mon MJ…

Kobe.. 😢 unreal — Mario Hezonja (@mariohezonja) May 4, 2020

Kobe… Ça semble toujours irréel…

Mamba forever — Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) May 4, 2020

Kobe 🐐 — Eric Paschall (@epaschall) May 4, 2020

Kobe 🙏🏾 — Buddy Love !!!! (@buddyhield) May 4, 2020

Tu nous manques Kobe.

# Toni Kukoč a également été évoqué

Toni Kukoč gonna get some love tonight!!?? #TheLastDance — Kevin Love (@kevinlove) May 3, 2020

Toni Kukoč va-t-il recevoir un peu d’amour ce soir ?

Toni!!!!! — Mario Hezonja (@mariohezonja) May 4, 2020

Toni Kukoc would fit great in this NBA Era…💯💯💯 — DeMarre Carroll (@DeMarreCarroll1) May 4, 2020

Toni Kukoč aurait été bon dans la NBA actuelle.

# Tout comme certains autres joueurs des Bulls

I didn’t even recognize Horace Grant without the goggles…😂😂😂 — DeMarre Carroll (@DeMarreCarroll1) May 4, 2020

Je n’ai même pas reconnu Horace Grant sans ses lunettes.

Scottie had a 3 on 1 break and threw himself an alley! Stop playing with that man 😂😂 — Bradley Beal (@RealDealBeal23) May 4, 2020

Scottie Pippen avait un 3 contre 1 à jouer en contre-attaque et s’est lancé un alley-oop à lui-même. Arrêtez de manquer de respect à ce gars.

Paxton hit a few big time shots in his career huh👀 — Alex Caruso (@ACFresh21) May 4, 2020

John Paxson a mis quelques gros shoots dans sa carrière.

# Mais forcément, une nouvelle fois, Michael Jordan a cristallisé l’attention

He the GOAT just for being able to hoop in the ones — Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) May 4, 2020

C’est le meilleur rien que pour avoir été capable de jouer en Air Jordan 1.

I wish Jordan’s was 108$ with tax today!!! 😂😂😂 — Eric Paschall (@epaschall) May 4, 2020

J’aimerais que les chaussures Jordan coûtent 108$ taxes comprises aujourd’hui.

MJ played like he was from the year 3000. — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) May 4, 2020

MJ jouait comme s’il venait de l’an 3000.

All these games make me think about 2k11 and the Jordan challenges — Jalen Brunson (@jalenbrunson1) May 4, 2020

Tout ça me fait penser à NBA 2K11 avec les challenges Jordan.

I don’t even play 2k but I’ll play if they’re Kobe Challenges next year without a doubt — Jalen Brunson (@jalenbrunson1) May 4, 2020

Je ne joue pas à 2K d’habitude, mais j’y jouerai à coup sûr s’il y a des challenges Kobe l’an prochain.

I wanna golf so bad right now — Malcolm Miller (@MalcMili13) May 4, 2020

Je veux tellement jouer au golf maintenant.

Don’t matter who you are not everybody wants to see you winning and doing good 💯 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) May 4, 2020

Peu importe qui tu es, tout le monde ne veut pas te voir gagner et réussir.

Sports will be appreciated at a all time high after this & played at a even higher level! — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) May 4, 2020

Le sport sera grandement apprécié après tout ça, et il sera joué à un niveau encore plus haut.

MJ said “I want your money in my pocket that’s why I wanna play”😂😂😂😭 — Kev (@KevKnox) May 4, 2020

MJ a dit « Je veux ton argent dans ma poche, c’est pour ça que je veux jouer. »

Jordan has his own office in the locker room! 😂😭😂 — Bobby BP Portis (@BPortistime) May 4, 2020

Jordan avait son propre bureau dans les vestiaires !

I’m only taking one suit 😂😂 — Miles Bridges (@MilesBridges) May 4, 2020

Je n’ai pris qu’une tenue.

Do you think you have a gambling problem?

“No, because I can stop gambling, I have a competition problem, a competitive problem” -MJ#TheLastDance 🐐 — Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) May 4, 2020

« As-tu un problème avec le jeu ? »

« Non, car je peux m’arrêter de miser. J’ai juste un problème de compétitivité. » – MJ

🐐🐐🐐 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) May 4, 2020

MJ’s mom 2/2… 1. don’t quit basketball 2. go listen to NIKE #LastDance — Alex Caruso (@ACFresh21) May 4, 2020

Le 2/2 de la maman de MJ : 1. N’arrête pas le basketball. Et 2. Va à l’entretien avec Nike.

Maaaaann Jordan really had the juice #TheLastDance — Royce O’Neale (@BucketsONeale00) May 4, 2020

Jordan avait vraiment ce fluide.

If you’re not entertained & inspired you’re tripping!!! — Bobby BP Portis (@BPortistime) May 4, 2020

Si tu n’es pas diverti ni inspiré, tu n’es pas normal.

L’attraction du moment pour tous les basketteurs, ça bouge pas. Après les épisodes 1 et 2, puis 3 et 4, nouveau florilège de réactions pour les épisodes 5 et 6. Vivement lundi prochain donc.