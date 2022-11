Charles Barkley et Michael Jordan ne se parlent plus depuis dix piges. Étonnant quand on voit la belle relation que les deux légendes entretenaient tout au long de leur carrière. Mais comme à son habitude, Sir Charles a eu la langue un peu trop pendue et ça n’a pas plus à sa majesté. Depuis tout le monde boude et chacun reste chez soi.

« And i took that personally ». Visiblement, Michael Jordan prend les choses très à cœur, ce qui confirme sa fameuse maxime balancée dans The Last Dance. Dans une interview pour Taylor Rooks de Bleacher Report, Charles Barkley a confié qu’il n’avait plus taillé la bavette avec sa Majesté depuis dix piges. Une situation regrettable pour l’ancien pivot des Suns qui est clairement à l’origine de la brouille entre lui et son « meilleur ami ». Forcément, quand on se balade sur des plateaux télés pour sortir la sulfateuse dès que l’occasion se présente, on s’attire les foudres de beaucoup de monde et donc de certains amis du passé.

« C’est une situation malheureuse pour nous deux. Mais je devais faire mon travail. Je ne peux pas critiquer les autres entraîneurs et GM de la Ligue et lui donner un passe-droit parce que c’est mon meilleur ami. Je me soucie de sa réussite. Il est têtu et je le suis aussi. Mais aujourd’hui, je lui dirais probablement : « Hey, tu sais ce que j’ai dit, je le crois. Je suis désolé que tu l’aies mal pris mais passons à côté de ces conneries et retournons jouer au golf et nous amuser. »

Charles Barkley and Michael Jordan haven’t spoken to each other in 10 years over something Charles said on air. He expands on what happened and what he would say to him if he had the chance. “Let’s get past this bullshit.” pic.twitter.com/5ksNPeoaRL — Taylor Rooks (@TaylorRooks) November 29, 2022

Nous sommes en mars 2012, Sir Charles prend alors la parole sur les ondes radios d’ESPN et balance tout simplement que son pote « ne fait pas du bon travail« et qu’il s’est entouré des mauvaises personnes à la tête des Bobcats. Il faut dire que Michael Jordan n’est en place que depuis deux ans et compte tenu du talent du roster de Charlotte à l’époque… His Airness ne pouvait pas non plus faire grand-chose. Mais les critiques de Barkley ne passent pas et Jojo n’a toujours pas digéré.

Dix ans après, Charles Barkley tend la main à son meilleur ami et coéquipier de la fameuse Dream Team 92, pas sûr tout de même que l’homme aux 6 bagues le pardonne. Il faut dire que l’image de Jordan aujourd’hui est aux antipodes du polémiste que peut devenir son ancien pote sur le plateau de TNT.

Sources texte : ESPN, Taylor Rooks.