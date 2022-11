Aujourd’hui, c’est mercredi. Ce soir c’est Panzani. Mais comme chaque semaine, on commence par le Shaqtin, et cette semaine on a golri. Alors mettons de côté ces rimes ratées, et concentrons-nous sur les fails des dernières soirées.

Ben Mathurin tente un nouveau style de shoot : le moins que l’on puisse dire est que c’est… peu académique. Si LeBron doit prouver au rookie qu’il est meilleur que lui, Bene va devoir nous prouver l’efficacité de son tir, mais on n’est pas convaincus.

tente un nouveau style de shoot : le moins que l’on puisse dire est que c’est… peu académique. Si LeBron doit prouver au rookie qu’il est meilleur que lui, Bene va devoir nous prouver l’efficacité de son tir, mais on n’est pas convaincus. Derrick White a décidé de se prendre pour Ben Simmons. Dit comme ça, ça ne paraît pas être une mauvaise idée, mais l’arrière de Boston aurait peut-être mieux fait de ne pas commencer par le no-Dunk face aux Hawks.

a décidé de se prendre pour Ben Simmons. Dit comme ça, ça ne paraît pas être une mauvaise idée, mais l’arrière de Boston aurait peut-être mieux fait de ne pas commencer par le no-Dunk face aux Hawks. Bismack Biyombo tape son meilleur marathon pour aller dunker. Jusque-là rien d’anormal, mais quand on prend 8 pas, ça se voit un peu trop. Même en NBA.

tape son meilleur marathon pour aller dunker. Jusque-là rien d’anormal, mais quand on prend 8 pas, ça se voit un peu trop. Même en NBA. Giannis Antetokounmpo a été nominé pour les prochains Oscars après son fantastique jeu d’acteur sur un post-up de Nikola Vucevic.

Ben Mathurin qui oublie la balle au moment de shooter, Derrick White en pleine hallu qui voit des défenseurs imaginaires, Bismack Biyombo qui rend hommage à Forrest Gump ou encore une chute en trois temps du Greek Freak qui donnerait même envie à Neymar de prendre la nationalité grecque… Alors, on choisit qui ?