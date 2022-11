Absent des terrains depuis début novembre, James Harden continue de prendre son mal en patience pendant que les Sixers avancent sans lui. Mais on devrait bientôt revoir le Barbu sur le terrain si l’on en croit les dernières news. Peut-être même dès cette semaine.

Ce mercredi, Philadelphie entame un road-trip de trois matchs, road-trip qui emmènera les Sixers de Cleveland à Houston (lundi prochain) en passant par Memphis (ce vendredi). Et avec un peu de chance, si l’on en croit Tim Bontemps d’ESPN, on verra James Harden avec un ballon de basket dans les mains dans l’un de ces trois matchs.

James Harden could return in the ‘next couple of weeks’ per @TimBontemps Bontemps suggested that Harden could return on the Sixers’ upcoming 3-game road trip. pic.twitter.com/QGa5aHhugO — 𝙏𝙖𝙡𝙠𝙞𝙣’ 𝙉𝘽𝘼 (@_Talkin_NBA) November 29, 2022

C’est forcément une bonne nouvelle pour une équipe des Sixers qui a récemment dû se débrouiller sans Harden, Tyrese Maxey et Joel Embiid, tous bloqués à la case infirmerie. Philadelphie a fait mieux que limiter la casse sans son trio de stars (3 victoires – 1 défaite) et avec le récent retour de Jojo, y’a de quoi être optimisme dans la ville de l’amour fraternel.

Pour en revenir à Harden, on rappelle que son dernier match remonte au 2 novembre dernier contre Washington. Il avait été victime d’une blessure au pied droit qui devait le tenir éloigné pour un bon mois. On y est pratiquement, et la rééducation du Barbu semble donc s’être déroulée normalement. Ce qu’on espère désormais, c’est qu’il retrouve le plus rapidement possible son rythme offensif, lui qui a sorti un début de saison globalement solide (22 points, 10 passes de moyenne à 44% au tir) par rapport à son niveau de la saison dernière.

Si c’est le cas et en attendant le retour de Tyrese Maxey, les Sixers d’Embiid pourraient bien monter en puissance, eux qui affichent actuellement un bilan de 12 victoires – 9 défaites (5e de la Conférence Est) et qui auront après leur road-trip pas moins de sept matchs consécutifs à la maison jusqu’à Noël.

__

Source texte : ESPN