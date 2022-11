Présent et particulièrement en jambes sur ce début de saison avec les Sixers, James Harden vient d’apprendre une mauvaise nouvelle : blessé au pied droit, l’arrière de Philadelphie devra regarder ses copains jouer sans lui pendant 1 mois.

Voilà une nouvelle qui va faire grimacer les habitants de Philly.

Alors que les Sixers tentaient de véritablement lancer leur saison suite à un démarrage poussif, les hommes de Doc Rivers vont devoir faire sans leur premier playmaker jusqu’à début-décembre. En effet, c’est Adrian Wojnarowski de chez ESPN qui est arrivé ce jeudi soir avec la bombe, indiquant une blessure au tendon du pied droit pour James Harden.

ESPN Sources: Philadelphia 76ers star James Harden has suffered right foot tendon strain and is expected to miss a month. pic.twitter.com/LHEIucfbFj — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 3, 2022

Malgré une dernière défaite frustrante contre Washington (121-111), les Sixers avaient pourtant réussi à se relancer après un début de saison catastrophique.

Battus sur 3 de leurs 4 premiers matchs, Tyrese Maxey et ses potes venaient de remporter… 3 de leurs 4 derniers matchs, derrière les efforts du slasher justement et de leur vétéran barbu. Et ce, sans pouvoir compter sur Joel Embiid en plus, le pivot étant malade et n’ayant pu jouer le moindre match cette semaine. Son retour devrait cependant faire le plus grand bien aux Sixers dans les prochains jours.

En 9 matchs cette saison, Harden tournait à 22 points, 7 rebonds et 10 passes de moyenne.

Des statistiques solides, mais surtout une belle mise en jambes après avoir promis d’être en forme cet été et fait les efforts financiers pour aider les Sixers à retrouver le chemin des Finales NBA.

En espérant que ce soucis ne se traduira pas en fin de saison, pour un barbu qui va gentiment sur ses 34 ans.

Source : ESPN