Cette nuit, léger programme avec un total de… deux matchs. Pas grave, les enjeux du début de régulière sont si nombreux qu’ils alimentent suffisamment notre motivation. Et si rien ne se passe, bah on dormira.

# LE PROGRAMME

00h00 : Magic – Warriors

Magic – Warriors 01h00 : Thunder – Nuggets

# À NE PAS MANQUER

Qui du Magic ou des Warriors est la pire équipe ? Bien qu’elle le paraisse, la réponse à cette question n’est pas simple. Le début de saison des Warriors ? Un bilan de 3-5, dont trois défaites consécutives : on ne l’aurait pas forcément parié en octobre. Enfin, peut-être un peu quand même, Draymond Green s’étant bien assuré de foutre le boxon en mode one punch man sur Jordan Poole. Et si les problèmes des Warriors venaient de là ? En tout cas, toujours sans Donte DiVincenzo et Andre Iguodala, les Californiens auront l’occasion de se refaire la cerise face à Paolo Banchero et ses amis. Le rookie d’Orlando a beau être le favori au titre de ROY, son équipe ne gagne pas beaucoup. Pas du tout même, une seule victoire face aux Hornets. C’est plus dur sans Moritz Wagner, Jonathan Isaac, Cole Anthony, Garry Harris et Terrence Ross. Ils seront toujours absents ce soir.

Il n’y a que deux matchs cette nuit, l’un vient donc après l’autre. Ah non, Thunder – Nuggets débute seulement une heure après Magic – Warriors, histoire qu’on ne puisse pas tout regarder tranquilou. Nikola Jokic et les siens restent sur une désillusion : ils ont offert leur première victoire aux Lakers. Pour affronter OKC, il leur manquera Ish Smith et Bones Hyland. Dommage, il faudrait tout le monde pour arrêter Shai Gilgeous-Alexander et sa bande. Le Thunder est sur quatre victoires consécutives avec un SGA en mode MVP. Tout le monde sera là, même Chet Holmgren, en tenue de ville évidemment. Vous y avez presque cru, on l’a vu dans vos yeux.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Du drama supplémentaire chez les Nets, à coup sûr.

Voilà pour le programme d’une courte nuit en NBA, ça fera du bien et un peu de sommeil à ceux qui restent debout toute la nuit pour suivre tout ça. On ne sera pas sur la même paire de manche demain soir, avec douze matchs.