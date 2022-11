N’ayant pas encore joué la moindre rencontre cette saison, Khris Middleton semble plus proche que jamais d’un retour. L’arrière des Bucks pourrait effectivement rechausser les sneakers dès la fin de semaine, plus précisément vendredi contre les Lakers.

La bonne nouvelle nous vient de Shams Charania (The Athletic), et même si rien n’est officiel ça sent bon le retour de Khrikhri. Après un petit passage par la case G League, Middleton semble donc quasiment prêt à retrouver les parquets NBA, lui qui on le rappelle se remet d’une opération au poignet.

Sources: Two notable injury updates: – Bucks star Khris Middleton is nearing his season debut, potentially as soon as Friday vs. Lakers.

– 76ers star James Harden is targeting return on current three-game road trip, likely in Houston on Monday. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 30, 2022

Sans leur arrière calibre All-Star, les Bucks ont fait le boulot en remportant 14 matchs sur 19 (deuxièmes de la Conférence Est) sous l’impulsion de l’inévitable Giannis Antetokounmpo, mais il est clair que le retour de Middleton va faire du bien aux champions 2021. Car même si les résultats collectifs sont là, en attaque ça traîne un peu des pieds avec seulement le 18e offensive rating de toute la NBA. On sait à quel point Khris est important sur demi-terrain à travers sa capacité à créer son shoot et à planter ses 20 points par match à 45% au tir, 40% à 3-points et 90% aux lancers-francs.

Avec ce retour imminent, les Bucks devraient donc se retrouver au complet (ou quasi), eux qui ont également récupéré Pat Connaughton récemment. Certes, Middleton aura sans doute besoin d’un peu de temps pour retrouver son petit rythme, mais avec lui, Giannis, Jrue Holiday, et un Brook Lopez au top, Milwaukee va pouvoir enclencher le mode rouleau compresseur et éventuellement aller menacer les injouables Celtics au sommet de l’Est.

Source texte : The Athletic