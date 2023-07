La Summer League suit son cours, et avec elle quelques révélations, confirmations et, évidemment, conclusions hâtives. Soirée n°5, envoyez le récap !

Les scores

Bucks – Nets : 71-92 (stats)

: 71-92 (stats) Thunder – Rockets : 92-105 (stats)

: 92-105 (stats) Pelicans – Suns : 82-73 (stats)

– Suns : 82-73 (stats) Hornets – Blazers : 93-97 (stats)

: 93-97 (stats) Kings – Bulls : 99-107 (stats)

: 99-107 (stats) Spurs – Wizards : 96-85 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Pour ceux qui aiment le suspense, fallait mater Blazers contre Hornets.

Malgré la défaite, les rookies de Charlotte se sont montrés à leur avantage.

Les Bucks ont pris une raclée malgré la présence de leur nouveau coach sur le banc.

Dyson Daniels et les Pels ont joué avec le feu mais ils ont fait le boulot face aux Suns.

Javon Freeman-Liberty a un blaze marrant mais il a surtout fait un gros match pour mener les Bulls face aux Kings.

Même sans Victor Wembanyama, les Spurs ont enchainé face aux Wizards.

Le Thunder a mis au repos tous ses titulaires face à Houston et les Rockets en ont profité pour valider une troisième victoire de rang à Vegas. Dommage, un petit duel Jabari Smith – Chet Holmgren ça sonnait bien…

Les Français de la nuit

Comme attendu, Victor Wembanyama est resté en civil avec les Spurs.

Soirée discrète pour Rayan Rupert avec les Blazers : 2 points et 1 passe en 9 minutes. Pareil pour Sidy Cissoko malgré une place avec les titulaires de San Antonio : 1 point, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 27 minutes à 0/5 au tir.

Bilal Coulibaly continue de prendre ses marques chez les Wizards. Si offensivement il y a encore quelques difficultés à enchainer les paniers, le joueur continue de noircir la feuille et de faire le show (voir plus bas). Du positif, faut continuer.

Ousmane Dieng a été mis au repos par OKC dans l’optique du back-to-back de ce soir face aux Pacers.

Quelques highlights

Bilal Coulibaly with the perfectly timed chase down block for his 3rd of the night 💪

Watch the finish between the Wizards and Spurs on NBA TV! #NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/N0zaUq7q1f

— NBA (@NBA) July 12, 2023

Malaki Branham beats the buzzer on a tough turnaround fadeaway 💯

Watch the #NBA2KSummerLeague on NBA TV!

📲: https://t.co/1vi3UqGwwk pic.twitter.com/CIjiJtNVdK

— NBA (@NBA) July 12, 2023

Sidy Cissoko finds Dominick Barlow with a slick behind the back dish!

Watch Spurs/Wizards #NBA2KSummerLeague action on NBA TV!

📲: https://t.co/1vi3UqGwwk pic.twitter.com/nK1oZ5OY9x

— NBA (@NBA) July 12, 2023

Kai Jones and Shaedon Sharpe trade highlight dunks 💯

Great finish between POR & CHA on NBA TV!#NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/VTvPG2ooDl

— NBA (@NBA) July 12, 2023

SHAEDON SHARPE GET UP 🤯

Trail Blazers guard with the steal and big transition slam!

We got a close one on NBA TV! Tune in to the 4th quarter of the #NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/SDTWT3d508

— NBA (@NBA) July 12, 2023

Brandon Miller with AUTHORITY 😤 pic.twitter.com/ULpmsRY9TR

— NBA TV (@NBATV) July 12, 2023

Le programme de ce soir