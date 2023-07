Les vacances c’est fini ! Après la Draft de Victor Wembanyama et le début de la Free Agency, on repasse aux parquets avec le début ce soir de la Summer League, du côté de Sacramento et Salt Lake City. Petit résumé pour commencer de ce que vous pourrez déguster dans l’Utah, avec les dates, les heures, les matchs et les principaux joueurs à suivre. Est-ce que ce sera du grand basket ? Non. Est-ce qu’on est quand même hypé ? Oh que oui.

Ndlr, la Summer League de Las Vegas démarrera quant à elle vendredi soir

C’est quoi déjà “la Summer League ?”

Compétition estivale ayant lieu chaque année à Salt Lake City, en Californie (Sacramento cette année) et Las Vegas, la Summer League est l’occasion chaque saison de découvrir les joueurs tout récemment draftés, désireux de se faire un peu la main avant d’entamer la “vraie” saison en octobre. L’occasion aussi pour des joueurs sans contrat de faire leurs preuves, dans des matchs souvent assez ouverts et où la défense n’est clairement pas prioritaire.

Le programme de la compétition (matchs au Delta Center)

Lundi 3 juillet

1h : Memphis Grizzlies – Philadelphia Sixers

3h : Oklahoma City Thunder – Utah Jazz

Mercredi 5 juillet

1h : Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder

3h : Philadelphia Sixers – Utah Jazz

Jeudi 6 juillet

1h : Oklahoma City Thunder – Philadelphia Sixers

3h : Memphis Grizzlies – Utah Jazz

Les rosters complets

Memphis Grizzlies

Philadelphia Sixers

Oklahoma City Thunder

Utah Jazz

Les principaux visages à suivre

Pas mal de cracks cette année dans l’Utah. A Memphis on pense par exemple au mètre cube David Roddy, sophomore qui a eu un chouïa l’occasion de se montrer en NBA la saison passée, ou encore à Kenneth Lofton, pivot massif qu’on ne présente plus. On suivra également le rookie GG Jackson, potentiel steal de la dernière draft, alors que le Français Joel Ayayi tentera une fois de plus de se faire une place dans un roster NBA. Pour les locaux du Jazz on surveillera le deuxième année Ochai Agbaji et les tous jeunes Brice Sensabaugh, Keyonte George et Taylor Hendricks, tous draftés le 22 juin dernier, alors que les Sixers enverront des habitués de l’évènement (Jaden Springer, Louis King – MVP de Summer League il y a deux ans – et le dunkeur fou Greg Brown III). Une grande partie des regards sera néanmoins tournée vers le Thunder, qui se pointe cette année à SLC avec le géant Chet Holmgren, enfin de retour après une année blanche, avec le rookie Keyontae Johnson, ainsi qu’une tripotée de joueurs ayant déjà fait leurs preuves en NBA (Jalen Williams, Tre Mann, le Français Ousmane Dieng, Tre Mann, Jeremiah Robinson-Earl, Jared Butler, Zhaire Smith).

On la regarde où cette Summer League ?

Sur le NBA League Pass et/ou sur beIN Sports, qui a pris l’habitude depuis quelques années de retransmettre ces magnifiques compétitions.

On y gagne quoi ?

Pas grand chose sur le moment, mais une potentielle place dans un roster NBA si on tape dans l’œil d’un coach ou d’un GM. Pour les plus jeunes c’est davantage l’occasion de prendre la température du jeu chez les adultes, et pour nous les fans la chance de (re)voir un peu de basket après quelques jours à avoir vécu au rythme des notifications Twitter. Alors à ce soir !