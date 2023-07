Justin Holiday signe aux Nuggets pour une saison

Après 48 heures intenses, le marché de la Free Agency s’est bien calmé et l’actu est plutôt composée de petites signatures désormais. Comme celle de Justin Holiday aux Nuggets dimanche en fin de journée.

Passé par Atlanta puis Dallas cette saison, l’ainé des frères Holiday va poursuivre sa carrière NBA du côté de Denver, vainqueur du titre NBA en juin dernier. C’est Adrian Wojnarowski, qui n’a pas dormi depuis vendredi soir selon nos sources, qui a balancé l’information. On part sur un deal d’une saison, au salaire minimum (3,2 millions de dollars) selon le Denver Post.

Justin Holiday débarque chez les champions en titre, encore un peu plus d’options sur les ailes au cas où. https://t.co/98E2x84gmB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 2, 2023

Tournant à un peu plus de 4 points de moyenne cette saison, Justin Holiday ne va rien révolutionner aux Nuggets, et sa signature peut paraître anecdotique. Sauf que si le champion 2023 a choisi de le recruter, c’est parce qu’il y avait des trous à combler au sein de la second unit. Non seulement Denver a perdu Bruce Brown (parti prendre un joli pactole aux Pacers) à la Free Agency, mais le vétéran Jeff Green a également choisi de quitter le Colorado pour rejoindre les Rockets. Ça fait beaucoup.

Les Nuggets n’attendront pas d’Holiday qu’il performe comme Bruce tout-puissant ou qu’il prenne un rôle de leader de vestiaire comme Uncle Jeff. Mais son expérience – dix ans en NBA – sera valorisée dans le groupe de Michael Malone. L’ailier de 34 ans, réputé pour son professionnalisme et capable de planter quelques 3-points (36,3% de réussite en carrière) tout en étant sérieux en défense, devrait ainsi bien s’intégrer dans le collectif quatre étoiles de Denver. Justin représentera également une influence positive pour les jeunes pépites du groupe, comme Christian Braun et Peyton Watson.

Justin Holiday: Solid depth signing. Veteran, good locker room presence, someone who will accept his role. Good size and defensive pedigree if Denver needs him to play. The way the Nuggets’ roster is set up, Peyton Watson still has an inside track on securing a rotation spot.

— Harrison Wind (@HarrisonWind) July 2, 2023