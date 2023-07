Les vacances c’est fini ! Après la Draft de Victor Wembanyama et le début de la Free Agency, on repasse aux parquets avec le début ce soir de la Summer League, du côté de Sacramento et Salt Lake City. Après la présentation de la SL de Salt Lake City, juste ici, voici ce que vous pourrez déguster pour cette “Californie Classic”, avec les dates, les heures, les matchs et les principaux joueurs à suivre. Est-ce que ce sera du grand basket ? Non. Est-ce qu’on est quand même hypé ? Oh que oui, plus que jamais !

Ndlr, la Summer League de Las Vegas démarrera quant à elle vendredi soir

C’est quoi déjà “la Summer League ?”

Compétition estivale ayant lieu chaque année à Salt Lake City, en Californie (Sacramento cette année) et Las Vegas, la Summer League est l’occasion chaque saison de découvrir les joueurs tout récemment draftés, désireux de se faire un peu la main avant d’entamer la “vraie” saison en octobre. L’occasion aussi pour des joueurs sans contrat de faire leurs preuves, dans des matchs souvent assez ouverts et où la défense n’est clairement pas prioritaire.

Le programme de la compétition (matchs au Golden 1 Center)

Lundi 3 juillet

0h : Miami Heat – Los Angeles Lakers

2h : San Antonio Spurs – Charlotte Hornets

4h : Golden State Warriors – Sacramento Kings

Mercredi 5 juillet

0h : Golden State Warriors – Charlotte Hornets

2h : San Antonio Spurs – Los Angeles Lakers

4h : Miami Heat – Sacramento Kings

Les rosters complets

Miami Heat

Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs

Charlotte Hornets

Golden State Warriors

Sacramento Kings

Les principaux visages à suivre

Du beau monde cette saison en Californie ! En tête d’affiche ? Le n°2 de la Draft Brandon Miller, qui drivera une jeune et ambitieuse équipe des Hornets (James Nnaji, Kai Jones, James Bouknight) faite d’un mélange entre rookies et jeunes NBAers en quête de sensations. A Miami on suivra les débuts de Jaime Jaquez ainsi que le fameux Nikola Jovic, alors que les Warriors enverront tous leurs meilleurs gamins avec parmi eux, entre autres, le sophomore Gui Santos et le rookie Brandin Podziemski.

Pour les Kings, vainqueurs de la Summer League de Vegas la saison dernière, la principale attraction se nommera Keegan Murray, qui participera à la SL malgré son statut de titulaire solide en NBA. On suivra également chez les Lakers les jeunes Scotty Pippen Jr. et Max Christie ainsi que le rookie Jalen Hood-Schifino, alors que les Spurs attendront Vegas vendredi pour envoyer Victor Wembanyama au feu mais pourront tester Sidy Cissoko et apprécier les skills de Julian Champagnie, Malaki Branham et Blake Wesley.

On la regarde où cette Summer League ?

Sur le NBA League Pass et/ou sur beIN Sports, qui a pris l’habitude depuis quelques années de retransmettre ces magnifiques compétitions.

On y gagne quoi ?

Pas grand chose sur le moment, mais une potentielle place dans un roster NBA si on tape dans l’œil d’un coach ou d’un GM. Pour les plus jeunes c’est davantage l’occasion de prendre la température du jeu chez les adultes, et pour nous les fans la chance de (re)voir un peu de basket après quelques jours à avoir vécu au rythme des notifications Twitter. Alors à ce soir !