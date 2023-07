Summer League terminée pour Victor Wembanyama

Après deux matchs face aux Hornets et aux Blazers, Victor Wembanyama n’apparaîtra plus sur les parquets de Las Vegas lors de la Summer League NBA. Le phénomène français en a terminé avec la ligue d’été si l’on en croit les sources de San Antonio.

Deux matchs, et puis c’est tout.

D’après Mike Finger du San Antonio Express-News, qui cite une source des Spurs, Wemby ne participera pas aux prochaines rencontres de son équipe à Vegas. Comme c’était annoncé avant le début de la compétition, Wembanyama restera ainsi limité à deux petites apparitions au total, suffisantes pour prendre la température.

Can report Victor Wembanyama is now 100% finished with summer league, per the Spurs.

All along, two games was the plan. Spurs wanted him to get a taste of the NBA, and he got it. Team saw what it wanted to see, now giving him a break after a busy 12 months.

— Mike Finger (@mikefinger) July 10, 2023

9 points (2/13 au tir), 8 rebonds, 3 passes, 5 contres en 27 minutes contre Charlotte. 27 points, 12 rebonds, 3 contres en 27 minutes face à Portland. Voilà les deux performances proposées par Wemby à Vegas. Une première compliquée, une seconde beaucoup plus en adéquation avec toute la hype qui l’entoure.

Une hype médiatique qui a clairement pesé sur Wemby au cours de ses premières semaines aux États-Unis, ce qui pousse également les Spurs dans leur volonté de ménager leur jeune prodige en vue du prochain camp d’entraînement et de sa première campagne dans la Grande Ligue en 2023-24. Vous l’avez compris, le moment est enfin venu pour Wembanyama de souffler, ce qu’il n’a pas pu faire souvent au cours de l’année écoulée.

Allez, rendez-vous en octobre prochain et la pré-saison NBA pour revoir Victor sur les parquets.

__________

Source texte : San Antonio Express-News