La fast life vous connaissez ? On bouge partout, on ne se pose plus nulle part. Eh bien? Patty Mills aussi il connaît : sept jours, trois transferts, l’avantage c’est qu’il n’a même pas eu besoin de défaire sa valise. Focus sur la folle aventure de Patty entre Brooklyn et Atlanta.

Sorti de la rotation de Jacque Vaughn chez les Nets, Patty devait bien sentir qu’il avait le feu aux fesses, mais ne pensait peut-être pas autant galérer à l’éteindre. En une semaine tout rond, PM a connu quatre franchises, deux conférences et au moins la multiplication des deux en nombre de billets d’avions. De sa franchise d’origine Brooklyn, Pat a été envoyé à Houston le 1er juillet, ville qu’il a quittée le lendemain en direction d’Oklahoma City pour six jours. Ce samedi 8 juillet, dernier arrêt de ce tour des US en quatre étapes : Atlanta.

Spécialiste de la randonnée en NBA, Ish Smith détient le record du nombre de franchises avec qui il a joué : 13. Conscient qu’Ishmael n’est pas atteignable, l’Australien de bientôt 35 ans s’est spécialisé dans un autre domaine : le speedrun. Comprenez : rejoindre autant de franchises que possible dans un temps record. Joueur de trois teams en quatorze saisons dans la Ligue, l’ancien des Spurs a donc doublé son total en sept jours. Le score est impressionnant mais il ne va pas chercher le spécialiste en la matière, monsieur Luke Ridnour.

Patty Mills was traded for the 3rd time in 8 days 😳

Starting to give us 2015 Luke Ridnour vibes 🔁 pic.twitter.com/EUYxgrKXpH

— Ball Don’t Lie (@Balldontlie) July 10, 2023

Petit moment flashback : joueur de rotation honnête dans les années 2000 et le début des années 2010, Luke voit sa cote clairement baisser en 2015. En six jours, le meneur est échangé quatre fois, dont trois fois en deux jours. Orlando – Memphis – Charlotte – Oklahoma City – Toronto, voilà les différents spots où il n’a même pas eu le temps de se poser. Tous ces allers-retours pour finir coupé par les Raptors, c’est vilain.

Autre type de concu pour Mills, les recordmen au nombre de trades. Parmi les prétendants, on trouve de tout, de la star comme du role player. Sam Cassell, Otis Thorpe ou Marcus Camby ont par exemple été tradé sept fois dans leur carrière. Du solide, mais pas assez pour s’approcher de l’élite, et surtout pas du leader en la matière, Trevor Ariza et ses neuf transferts. Six de retard, encore une fois Patty Mills s’y est pris trop tard…

Sources texte : @Balldontlie / Dribble Media