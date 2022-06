Il est possible qu’on ait loupé l’info il y a peu, mais Antoine de Maximy a laissé la place vacante de présentateur de son émission sur France TV. Heureusement, Ish Smith a décidé de prendre la relève et nous emmène pour le premier épisode dans son treizième voyage, sa treizième franchise NBA. Tout simplement le record all-time du plus grand nombre d’équipes pour un joueur.

Le choix était évident pour France Télévisions de remplacer Antoine de Maximy et sa fameuse chemise rouge par l’expérience inégalable d’Ish Smith. C’est simple, le mec a pris de sales habitudes depuis ses débuts en NBA, comme partir en déplacement avec toujours plus d’affaires que nécessaire. Et la légende raconte aussi que tous ses vêtements sont rangés dans des cartons de déménagement, au cas où. Oui, c’est triste à dire, mais Ish Smith n’a pas vraiment eu de chez soi depuis bien longtemps, du coup il a carrément appelé France 5 en disant qu’il voulait prendre la suite de l’émission préférée de ton papy après la sieste. Le fit était parfait, et la matière est là. Avec douze franchises NBA dans les pattes en à peine douze ans de temps, le joueur préféré de Fianso a eu le temps de pioncer chez pas mal de monde et de faire de belles rencontres. Mais hier, après quatre mois plutôt paisibles loin des Playoffs passés à Washington, Ish a dû rallumer la caméra.

“Bonjour à tous, et bienvenue dans ce 13ème épisode de J’irai dormir chez vous. Et oui, on repart en voyage, direction le Colorado.”

Ish Smith a (encore) été tradé avec Kentavious Caldwell-Pope contre Monte Morris et Will Barton. Pas besoin de faire les valises, elles sont déjà prêtes. Direction Denver pour Ish Ish et sa Gopro attachée à la ceinture, voilà sous nos yeux le nouveau record all-time du plus grand nombre de franchises par lesquelles un joueur est passé, avec 13.

Assuming Ish Smith plays 1 game in Denver, he would set the record for most franchises played with in NBA history at 13. — Matt Williams (@StatsWilliams) June 29, 2022

Passé par Wake Forest puis ensuite non-drafté, Ish Ish est entré en NBA par la porte de derrière. Après un début dans la Ligue sous un two-way contract du côté de Houston, Monsieur Smith devient vite une monnaie de trade intéressante. Un profil de joueur qui ne rend pas les franchises insensibles, mais dont la valeur n’est pas non plus assez élevée pour le rendre intransférable. Après son passage chez les Rockets, Ish prend cette vilaine habitude de ne plus défaire ses bagages et de rester éveillé à chaque trade deadline pour avoir les prix de billets d’avion les plus intéressants. Grizzlies, Warriors, Magic, Bucks, Suns, Thunder, Sixers, Pelicans, retour à Philly, Pistons, Wizards, Hornets, retour à Washington et maintenant Nuggets. Le compte est bon, on est bien à treize franchises en douze ans de temps. Le meneur dépasse donc le record détenu par son homonyme Joe Smith puis par ces messieurs Tony Massenburg, Jim Jackson et Chucky Brown, tous les quatre passés par douze équipes différentes. Derrière, à onze, pas mal de journeymen connus du grand public comme Jeff Green, D.J. Augustin, Garrett Temple et Anthony Tolliver, qui peuvent eux aussi, sur un malentendu, se rapprocher voire pourquoi pas taper le record du poto Ish. Les cinq garçons ont déjà vu le pays dans son entièreté et pourraient sans souci écrire un Guide Du Routard de 3000 pages sur les States.

S’il y a quelqu’un dans ce monde qui collectionne les maillots du Ish, et qui en possède un de chaque franchise par lesquelles il est passé, on lui doit alors tout le respect. Ca doit bien être le seul fan hardcore d’Ish Smith déjà, puis le mec a quand même dépensé un peu plus de mille boules dans des jerseys, limite envie de lui offrir celui des Nuggets, tiens. En espérant en tout cas que les audiences sur France 5 cartonnent pour Monsieur Smith, le treizième épisode s’annonce chanmé, en attendant… un quatorzième ?

Source texte : ESPN, Basketball Reference