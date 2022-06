Après avoir décliné sa player option, Nicolas Batum va donc se retrouver free agent dans quelques heures. Malgré l’intérêt potentiel de pas mal de monde, la tendance forte depuis plusieurs jours va dans le sens d’une prolongation chez les Clippers, qui ont fait du Frenchie leur priorité pour ce 1er juillet. La belle aventure entre Nico et sa franchise devrait donc se poursuivre pour encore – au moins – une année de plus

Parfois l’orientation d’une carrière ne se joue pas à grand chose. En grosse galère à Charlotte alors qu’il avait dépassé la trentaine, Nicolas Batum n’est pas passé loin de voir son aventure NBA se terminer en 2020. Mais un buy-out des Hornets lui a permis de se libérer et de rejoindre une équipe des Clippers ambitieuse. Dans un rôle bien défini de facilitateur, qui met parfaitement en valeur son Q.I. basket, son adresse à 3-points et ses skills défensifs, Batum a trouvé le fit parfait avec la franchise californienne. Alors que le bonhomme va sur ses 34 ans, il a refusé une player option à 3,3 millions de dollars la semaine dernière. De quoi lui permettre de tester sa valeur sur le marché d’ici quelques heures. Mais le suspense ne devrait pas être énorme concernant l’équipe qui engagera notre Nico national pour la saison prochaine.

🚨 Nicolas Batum serait la priorité des Clippers à l’ouverture de la Free Agency ce jeudi soir. Rendez-vous attendu entre le camp du Français et les principaux décisionnaires de L.A, pour acter un nouveau contrat continuant la belle aventure. Wall ensuite, Hartenstein à voir. pic.twitter.com/zyBbLcyjtb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2022

L’ailier français est LA priorité des Clippers pour cette saison pour compléter un roster destiné à aller très loin. Et du côté de Batman, on se verrait bien aussi rester dans la Cité des Anges. Une tendance confirmée par les informateurs US : de Shams Charania à Jake Fischer, la plupart des insiders les mieux renseignés de la Ligue s’accordent sur le fait que les Clippers et l’ailier français devraient poursuivre leur route ensemble. Du côté du journaliste de Bleacher Report, on annonce même un contrat autour des 30 millions de dollars étalé sur 3 ans. Une belle récompense pour le joueur, qui espère avoir l’occasion de gratter sa bague aux côtés de Kawhi Leonard et Paul George la saison prochaine. Mais il faudra être réactif dans les premières heures de la Free Agency. Pas mal d’équipes (Celtics, Bulls, Suns, Jazz…) guetteraient l’évolution du dossier Batum et pourraient sauter sur l’occasion si la prolongation attendue tardait à se concrétiser. D’autres signatures sont aussi attendues à Lob City une fois le cas du Français réglé, pour venir encore renforcer le roster. Parmi ces recrues potentielles, on pense par exemple à John Wall et Isaiah Hartenstein. Libéré par les Rockets, le meneur pourrait apporter un coup de boost sérieux au banc des Clippers s’il retrouve la forme alors que la prolongation du pivot pour pas cher serait également une bonne opération. De quoi construire une équipe que personne ne voudra jouer la saison prochaine ?

La situation semble claire chez les Clippers : avec une équipe complète, et on mise donc sur la continuité en s’assurant en premier de la re-signature de Nicolas Batum. Le Français s’est imposé comme un cadre de cette équipe, et devrait poursuivre l’aventure à Los Angeles, en attendant de voir d’autres renforts sympas débarquer en Californie dans les prochains jours.

