Final Four de la March Madness oblige, la NBA appuie sur pause ce samedi, sauf pour quatre équipes : Miami, Dallas, la Nouvelle-Orléans et les Los Angeles Clippers. Par ici le programme.

# LE PROGRAMME

1h30 : Heat – Mavericks

2h30 : Pelicans – Clippers

# À NE PAS MANQUER

Heat – Mavericks : le plan d’urgence a été déclenché à Dallas. Après une nouvelle défaite à Philadelphie il y a quelques jours, les Mavs ont vu l’étau se resserrer un peu plus en vue d’une participation au play-in tournament. Heureusement pour eux, le Thunder a chié dans la colle face aux Pacers la nuit dernière, ce qui donne une belle opportunité à Luka Doncic & Cie de revenir à égalité avec Oklahoma City en cas de victoire. Mais en face, le Heat – potentiellement privé de Bam Adebayo et Kyle Lowry (incertains) – a également besoin d’un succès. Sur trois défaites de suite, Miami doit se remettre la tête à l’endroit pour continuer à croire au Top 6 de l’Est. Bref, grosse bataille en perspective du côté de Sud Plage !

Pelicans – Clippers : Kawhi Leonard va disputer son premier back-to-back depuis deux ans ce samedi, lui qui s’est reposé durant la deuxième mi-temps hier à Memphis. Objectif pour les Clippers : sécuriser leur place dans le Top 6 de l’Ouest, eux qui n’ont qu’un match et demi d’avance sur la Nouvelle-Orléans, huitième du classement. Mission pas évidente sachant que les Pels sont sur une belle série de six victoires en sept matchs, et que Brandon Ingram n’est pas loin d’être injouable en ce moment. Pour rappel, Paul George et Zion Williamson seront évidemment absents pour ce match.