Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

On le savait déjà, mais c’est désormais official : Dwyane Wade, Dirk Nowitzki, Gregg Popovich, Becky Hammon, Pau Gasol et notre Tony Parker national intégreront le Hall of Fame en 2023.

LEGENDS FOREVER 🙌 The 2023 Naismith Basketball Hall of Fame class has been announced 👏 pic.twitter.com/XE77sDrpvC — ESPN (@espn) April 1, 2023

Anthony Davis a tenu à se montrer rassurant suite à son bobo à la cheville face aux Wolves. Il a indiqué qu’il serait présent pour le prochain match des Lakers face à Houston. (Source : The Athletic)

Touché à la cheville lors du dernier match des Hornets, P.J. Washington pourrait ne plus jouer de la saison. Agent libre restrictif, son avenir chez les Frelons est incertain. (Source : Charlotte Observer)

La nouvelle salle du Heat devrait prendre le nom de Kaseya Center, Kaseya (fournisseur de logiciels informatiques) étant sur le point de devenir le nouveau partenaire naming de la franchise de Miami (pour 117 millions de dollars) après la chute de FTX. (Source : Miami Herald)

SUR NOS AUTRES RÉSEAUX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)