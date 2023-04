Voilà pourquoi la March Madness est appelée la March Madness. Cette nuit, dans le premier match du Final Four opposant San Diego State à Florida Atlantic, les Aztecs l’ont emporté d’un petit point sur un shoot au buzzer de Lamont Butler. Retour sur une action déjà entrée dans la légende du célèbre tournoi NCAA.

C’est un moment que Lamont Butler pourra raconter à ses enfants un jour. Avec des étoiles plein les yeux et un grand sourire aux lèvres.

Il reste une dizaine de secondes à jouer dans la demi-finale entre les San Diego State Aztecs et les Florida Atlantic Owls. Le score indique 71-70 en faveur de ces derniers. Après un shoot manqué de FAU pour tenter de creuser l’écart à +3, Butler hérite du ballon pour l’ultime possession. Le coach de SDS Brian Dutcher décide de ne pas prendre de temps-mort, “n’ayant plus aucun système à proposer” selon ses propres mots. Et la suite, c’est ça.

Alors que la possession ne semblait aller nulle part et que Lamont Butler a failli mettre le pied en touche, le jeune joueur des Aztecs a pu prendre un tir mi-distance à la dernière seconde, ficelle ! 72-71 pour San Diego State, qui valide donc son ticket pour la grande finale de lundi face à UConn ou Miami. De la pure folie !

POV: You're a San Diego State fan watching the Aztecs hit a buzzer beater to advance to the National Championship 👀 #MarchMadness @Aztec_MBB pic.twitter.com/zheVeQsLTe

Lamont Butler's buzzer-beater happened right in front of these San Diego State students and they went INSANE! pic.twitter.com/33LAOqfyub

San Diego Padres fans are going WILD at Petco Park as they watched San Diego State's buzzer-beater in the @MFinalFour 🙌

"This is what I came here to do!"

Lamont Butler says he was comfortable taking the final shot that lifted San Diego State past Florida Atlantic at the buzzer 👏 #MarchMadness pic.twitter.com/nr61uUSkkI

