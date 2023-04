En regardant le calendrier NBA, vous remarquerez qu’il n’y a que deux matchs au programme ce soir. Et pour cause, ce samedi aura lieu le Final Four de la March Madness du côté de Houston. UConn, San Diego State, Miami et Florida Atlantic se disputeront une place pour la grande finale de lundi. Let’s go pour la petite preview maison.

UConn, le grand favori

+27, +15, +23, +28. Voici l’écart de points lors de chacune des quatre victoires d’UConn depuis le début de la March Madness. Bonjour le rouleau compresseur. Seule université parmi les quatre présentes à posséder un palmarès à ce stade de la compétition (six participations au Final Four dans son histoire, quatre titres de champion), Connecticut débarque logiquement avec le statut de favori. Les Huskies ressemblent à l’équipe la plus complète des deux côtés du terrain et possèdent plusieurs difference-makers dans son effectif. Parmi eux, on peut citer l’arrière Jordan Hawkins (un peu malade mais devrait jouer), auteur de 24 et 20 points à 9/19 à 3-points lors des deux derniers matchs, ainsi qu’Adama Sanogo, intérieur malien de 2m06 et 109 kilos qui tourne en 20 points – 10 rebonds sur l’ensemble de la March Madness.

Jordan Hawkins helps propel UConn to the Final Four with an extraordinary display of shot-making running off screens, ducking behind handoffs, sidestep 3s and transition spot-ups. 6/10 for 3 and 20 points. Quickest release in America? pic.twitter.com/WTAfMb4cR4 — Jonathan Givony (@DraftExpress) March 26, 2023

Florida Atlantic, le petit poucet

Peut-on encore parler de petit poucet à ce stade de la compétition ? Théoriquement non, et les Owls de Florida Atlantic n’aiment pas être considérés comme tels, eux qui ont éliminé notamment Memphis, Tennessee, et Kansas State (de moins de 10 points à chaque fois) dans leur route vers le Final Four. De plus, avant le début de la March Madness, ils avaient remporté 31 matchs sur 34 dans la Conférence USA sous l’impulsion notamment de leurs arrières et du pivot russe Vladislav Goldin (2m11). Ils ne lâchent jamais rien et les sous-estimer serait donc une grave erreur. Mais dans le même temps, on parle d’une université qui ne participe que pour la deuxième fois à la March Madness dans son histoire. Une université qui possédait exactement… 0 victoire lors du tournoi final NCAA avant cette année. Une université basée dans la petite ville de Boca Raton en Floride, dont on ignorait l’existence il y a encore deux semaines…

Florida Atlantic is headed to its first ever Final Four. They had 0 NCAA Tournament wins in program history before this year pic.twitter.com/DEuLCe4X5z — CBS Sports (@CBSSports) March 26, 2023

San Diego State, parole à la défense

Vous aimez les grosses équipes défensives ? Alors San Diego State (ancienne université de Kawhi Leonard) devrait vous plaire. Les Aztecs ont en effet pris l’habitude de construire leurs succès sur une grosse solidité dans leur propre moitié de terrain, solidité symbolisée notamment par l’intérieur Nathan Mensah. Le Ghanéen de 24 ans – élu joueur défensif de l’année dans sa conférence ces deux dernières saisons – mesure 2m08 mais possède surtout une envergure de 2m24, qui lui permet de contrer tout ce qui bouge. Il totalise pas moins de 12 blocks sur les quatre matchs de March Madness ! Derrière lui, San Diego State a limité ses adversaires à seulement 57 points de moyenne depuis le début du tournoi final NCAA. On souhaite bonne chance à Florida Atlantic pour scorer face à ces mecs-là.

Miami, alerte ouragan

Vous aimez les équipes qui cartonnent offensivement ? Alors Miami devrait vous plaire. Les Hurricanes ont éliminé du lourd dans leur parcours vers le Final Four, eux qui ont dominé Indiana, Houston, et Texas en atteignant quasiment les 90 points à chaque fois. Lors du dernier match face aux Longhorns, Jordan Miller s’était illustré en sortant un match parfait en attaque (27 points à 7/7 au tir et 13/13 aux lancers-francs), mais il est loin de représenter la seule menace offensive au sein de l’équipe floridienne. Isaiah Wong et Nijel Pack sont là pour mettre le feu depuis le backcourt, tandis que Norchad Omier sait s’imposer dans la raquette malgré son profil de petit intérieur (2m01). Cela devrait nous offrir un match plein d’étincelles face à UConn… et peut-être une nouvelle danse du coach de Miami Jim Larrañaga.

Jim Larrañaga is a treasure. The Miami Hurricanes disbanded men’s hoops from 1971-1985. Leonard Hamilton got them to respectability & deserves a ton of credit. Larrañaga has taken them to contenders and the schools 1st Final Four. Crazy! pic.twitter.com/aD74jGBxj4 — Jorge Sedano (@Sedano) March 26, 2023

Le programme de ce samedi

San Diego State (#5) – Florida Atlantic (#9) : 0h09

UConn (#4) – Miami (#5) : 2h49

La finale