Suite et fin de l’Elite 8 ce dimanche, le rêve éveillé du Wolfpack de NC State continue! Le petit poucet et son Français Mohamed Diarra n’en finit plus de déjouer les pronostics, Zach Edey frappe fort avec Purdue et UConn est plus que jamais favori. Résultats, perfs, moments forts, highlights… par ici le récap complet !

Les scores du week-end

Élite 8 :

UConn (#1) – Illinois (#3) : 77 – 52

– Illinois (#3) : 77 – 52 Alabama (#4) – Clemson (#6) : 89 – 82

– Clemson (#6) : 89 – 82 Purdue (#1) – Tennessee (#2) : 72 – 66

– Tennessee (#2) : 72 – 66 Duke (#4) – NC State (#11) : 64 – 76

La surprise : NC State dans le Final Four !

À ce train-là, ils vont commencer à y croire. Forts de leur nouvel exploit contre Duke, les Wolfpack entonnent un nouveau chant sur le parquet : “Why not us, why not us”. Un “pourquoi pas nous” de la part d’une équipe même pas certaine de participer à la March Madness il y a encore trois semaines. Menés par un DJ Burns complètement fou (29 points, 13/19 au tir), NC State s’est détaché à dix minutes du terme pour s’imposer 76 à 64. Seuls 1,94% des brackets les avaient sélectionnés dans le Final 4 au début du tournoi, et c’est la première fois depuis 1983 que la fac atteint ce stade de la compétition. Rendez-vous dimanche prochain face à Purdue pour continuer d’écrire l’histoire.

“Why not us” 🗣️

We hear you, @PackMensBball 😏 #MarchMadness pic.twitter.com/uav5DugNpP

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 1, 2024

DJ BURNS IS REALLY THAT GUY 😤🔥 pic.twitter.com/cev7QKhIDy

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 31, 2024

La perf : un Zach Edey titanesque en 40 points – 16 rebonds

Si vous n’êtes pas familier avec le bonhomme, Zach Edey est un pivot à l’ancienne de 2 mètres 24 pour plus de 130 kilos. Une fois ces informations enregistrées, on comprend le style. Les intérieurs de Tennessee n’ont pas vraiment été Edey par la différence de taille avec le Goliath adverse. Systématiquement en mismatch, il a toujours su prendre la bonne décision près du cercle, ou obtenir la faute (14/22 depuis la ligne). Régnant en maître au rebond, il continue sur sa lancée des Sweet 16 (27 points, 14 rebonds face à Gonzaga) pour porter Purdue. Son face à face contre DJ Burns et NC State dans une semaine s’annonce bouillant.

Zach Edey vs Tennessee today…

40 PTS (13-21 FG, 14-22 FTs)

16 REBS

1 AST

1 STL

1 BLK

1 FOUL..

ATP IDC what yall say.. TOP 5 PICK.. I keep saying it… if it aint broke don’t try and fix it…. pic.twitter.com/fUERHaYStE

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) March 31, 2024

Le moment fort : UConn en machine de guerre

UConn fait figure de grand favori pour aller récupérer son titre de champion NCCA, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la démonstration face à Illinois ne doit pas rassurer les outsiders. Intraitables, la bande de Dan Hurley a étouffé son adversaire en sortie de vestiaires. Un run extraordinaire de 30-0 pour une avance finale de 25 points. Le pivot Donovan Clingan, projeté dans la Lottery de la Draft 2024, a été monstrueux des deux côtés du terrain (22 points, 10 rebonds, 5 contres). Bon courage pour aller les chercher.

THE FULL UCONN 30-0 RUN ‼️

Unbelievable. @UConnMBB 😱#MarchMadness pic.twitter.com/T0Tbl2JlLV

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 31, 2024

Les Français à la March Madness

Mohamed Diarra (NC State) : 3 points, 7 rebonds en 23 minutes

Son match de la nuit dernière est loin d’être son plus abouti de la compétition, mais la belle histoire continue. Le natif de Montreuil n’a pas trouvé son shoot face à Duke, mais a compensé par une grosse intensité au rebond et s’est même permis d’écraser l’arceau pour faire sauter la salle et permettre aux siens de recoller à 4 points. Auteur de trois doubles-doubles lors des trois rencontres précédentes, il aura un rôle clé face à Purdue le week-end prochain. Le dernier Frenchie à avoir remporté la March Madness s’appelle Joakim Noah. On en est bien loin, mais Mohamed Diarra et sa meute peuvent déjà se targuer d’un parcours exceptionnel.

DIARRA ROCKS THE RIM 🫨#MarchMadness @PackMensBball pic.twitter.com/Gy2nU4Nzjz

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 31, 2024

Quelques highlights

SEAN STEWART WITH THE REJECTION AT THE RIM 😱#MarchMadness @DukeMBB pic.twitter.com/7QgmCqMyEt

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 31, 2024

THE WOLFPACK ARE ON FIRE 😳#MarchMadness pic.twitter.com/uWO4Mp0myW

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 31, 2024

KNECHT AGAIN FROM DOWNTOWN 🤯

4/4 from 3 so far 🌶️#MarchMadness @Vol_Hoops pic.twitter.com/cIJ5Br12Uw

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 31, 2024

ZACH EDEY REJECTS DALTON KNECHT AT THE RIM.

WOW. #MarchMadness pic.twitter.com/QP1fRsoNcU

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 31, 2024

STEPHON CASTLE ARE YOU KIDDING 😳#MarchMadness @UConnMBB pic.twitter.com/zZVuHHOxrp

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 31, 2024

DONOVAN DOES IT ALL 🔥 #MadeForMarch | #MixForSix pic.twitter.com/jkiObI1MDU

— UConn Men’s Basketball (@UConnMBB) March 30, 2024

GRANT NELSON OPENS THE ALABAMA LEAD UP TO 5 😱#MarchMadness @AlabamaMBB pic.twitter.com/teRQP0nmLo

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2024

La suite de la March Madness

Le programme du Final Four (dimanche 7 avril) :

0h09 : NC State (#11) – Purdue (#1)

2h49 : Alabama (#4) – UConn (#1)

________

