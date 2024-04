Encore une info pour laquelle vous allez probablement vous demander si c’est un poisson d’avril ou non. Déso pas déso, ce grand rigolo de Michael Beasley a bien clamé tout ce qui va suivre.

Public service announcement : les lignes qui vont suivre n’ont pas vocation à descendre gratos une ancienne “gloire” de la Ligue pour ses propos mais plutôt à rebondir avec bonne humeur sur une take assez originale. Détendez-vous, et mangez du chocolat.

Tranquillement installé dans un canapé avec Udonis Haslem et Mike Miller dans une émission que vous imaginerez très floridienne, Michael Beasley s’est laissé allé il y a quelques jours à quelques avis bien tranchés sur la NBA d’aujourd’hui. Parmi eux, la place de LeBron James dans le débat du GOAT, devant Jordan selon lui, LeBron James étant peut-être, toujours selon Beasley, le meilleur poste 1, poste 2, poste 3, poste 4, poste 5, coach et GM de l’histoire. En vrai ça se discute, et la phrase n’est même pas écrite sous alcool.

Autre sujet de discussion, dans l’extrait ci-dessous, l’idée qu’aujourd’hui Mike tournerait à quelque chose comme 25 points en sifflotant (et 75 points en 48 minutes). Ça se tient, surtout si on s’appelle Mike Beasley. On vous laisse pour votre part imaginer ce que donnerait aujourd’hui cet espèce de poste 3/4 ultra costaud et mobile, ça peut effectivement faire des ravages.

Michael Beasley says he’s averaging 25 points on 10 shots in today’s NBA

“They don’t work on their game no more.”

Un grand nombre de sujets balayés dans un podcast que l’on vous recommande si vous aimez les discussions d’ancien combattant, et toujours cette confiance inébranlable en soi pour le n°2 de la Draft 2008 et finaliste NBA en 2014, face à un homme – Tim Duncan – qui tournerait aujourd’hui à 45 points et 26 rebonds de moyenne, ça c’est notre avis à nous. Joyeuses Pâques, et, surtout, n’interdisez jamais aux anciens de parler.