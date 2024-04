La NBA est impitoyable. Vendredi soir Victor Wembanyama était heureux et il a manifesté sa joie, alors Adam Silver s’est dit qu’une amende de 25K lui enlèverait ce petit sourire. Imblairable, on dirait ma prof de maths en sixième.

Vendredi soir les Spurs ont vécu l’un des plus beaux moments de leur saison. Vendredi soir Victor Wembanyama a lâché l’un de ses plus gros matchs en carrière. Alors Victor Wembanyama a laissé parler son cœur et il a voulu laisser un souvenir à un fan, pour qui ce fut – par conséquent – le plus beau jour de sa vie. Résultat des courses ? 25 000 dollars d’amende de la part de la NBA, mais quelque chose nous dit que ce n’est pas vraiment Wemby qui la paiera.

Wemby made sure Brunson wasn’t getting that ball 😭 pic.twitter.com/YPqneqvETv

— Bones🦴 (@Boness305) March 30, 2024

Bon moment en conférence de presse : @mikefinger demande à Victor Wembanyama s’il a l’intention de payer l’amende pour le ballon qu’il a envoyé dans les gradins à la fin.

Sa réponse, avec le sourire : « Non, quelqu’un d’autre va payer. » https://t.co/CCfn81E3EX pic.twitter.com/aZphJGQmvF

— Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) March 30, 2024



L’amende c’est pour la forme, et le large sourire de Wemby en conférence de presse en dit long. 1) Les Spurs ne lui demanderont certainement pas de payer cette amende et l’envoi d’une bouteille de pif signée Pop suffira bien et 2) on voit ici, une fois de plus, l’importance de Victor dans l’organigramme de la franchise de San Antonio. Victor ? On touche ap, et pour tout problème avec la police veuillez vous adresser directement à ses avocats texans. Fort heureusement on retiendra plus de ce vendredi soir les 40 points et 20 rebonds de Wemby, voire les 61 de Jalen Brunson, que cette petite tentative d’extorsion du service comptable de la Grande Ligue. C’est petit Adam, c’est petit, à moins que ce ne soit un poisson d’avril mais, connaissant le bonhomme, c’est peu probable.