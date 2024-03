March Madness : UConn passe un… 30-0 à Illinois pour se qualifier au Final Four !

Champion en titre, UConn est grand favori pour réaliser le doublé à la March Madness cette année. Les Huskies détruisent tout sur leur passage, eux qui viennent d’infliger un… 30-0 à Illinois cette nuit pour retourner au Final Four !

Un rouleau compresseur. Une machine de guerre. Une vague déferlante.

Utilisez l’expression que vous voulez, elles sont toutes adaptées à l’incroyable run réalisé par UConn cette nuit face à Illinois. Alors que les Huskies étaient accrochés durant quasiment toute la première mi-temps, ils ont marqué 30 points consécutifs sans en encaisser un seul en moins de 10 minutes.

THE FULL UCONN 30-0 RUN ‼️

Unbelievable. @UConnMBB 😱#MarchMadness pic.twitter.com/T0Tbl2JlLV

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 31, 2024

De 23-23 avec une 1m30 à jouer en première mi-temps, le score est passé à 53-23 avec un peu plus de 13 minutes à jouer dans le match. UConn a notamment passé un 25-0 à Illinois à la sortie des vestiaires. On ne sait pas ce qu’a dit le coach Dan Hurley à ses joueurs à la mi-temps, mais en tout cas ça a marché.

“30-0, c’est fou” – Tristen Newton, joueur d’UConn

Sous l’impulsion notamment d’un grand Donovan Clingan, imposant des deux côtés du parquet (22 points, 10 rebonds, 3 steals, 5 contres), UConn a martyrisé Illinois, incapable de répondre à l’intensité et au jeu pratiqué par les Huskies. Pas sûr qu’une équipe y parvienne dans cette March Madness 2024.

De retour au Final Four, UConn semble presque intouchable. Les Huskies n’ont jamais encaissé plus de 58 points depuis le début du tournoi, et n’ont jamais marqué moins de 75 unités dans un match. Relisez bien cette phrase.

“Notre défense est élite. Notre attaque est élite. Nous avons des joueurs calibre NBA qui sont prêts à partager et qui ont créé une culture incroyable. Nous serons durs à battre.” – Dan Hurley

________________

Source déclarations : ESPN