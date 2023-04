Cette nuit, la NBA appuie sur le bouton pause pour laisser toute la place aux jeunes. La finale de la March Madness va effectivement se jouer à 3h20 du matin du côté de Houston, entre UConn d’un côté et San Diego State de l’autre. Une affiche inédite à ce stade de la compétition, qui pourrait bien nous offrir un scénario épique. Allez, preview !

Cela faisait presque une décennie que les Huskies d’UConn attendaient ça. Neuf ans après son dernier titre (et apparition au Final Four), l’université du Connecticut a aujourd’hui l’occasion de brandir une cinquième bannière de champion, et de solidifier ainsi sa place parmi les meilleurs programmes de l’histoire du basket NCAA. Seuls UCLA (11 titres), Kentucky (8), North Carolina (6), Duke (5) et Indiana (5) possèdent un plus gros palmarès qu’UConn à l’heure de ces lignes, mais on rappelle que les Huskies ont remporté leurs quatre titres en l’espace de seulement 15 ans (1999, 2004, 2011, 2014). Un cinquième cette nuit permettrait de relancer définitivement cette tradition de victoire pour l’ancienne fac de Kemba Walker, Ray Allen, ou encore Rip Hamilton et Emeka Okafor.

Les Huskies vont en tout cas débarquer au NRG Stadium de Houston avec le statut de favori. Non seulement pour leur histoire, mais surtout au vu de leurs impressionnantes performances lors de la March Madness. Ce week-end lors du Final Four, les Huskies ont infligé le même tarif à Miami qu’à tous les autres adversaires rencontrés en chemin. Une victoire maîtrisée 72-59 pour UConn, qui n’a pour l’instant jamais vraiment transpiré dans ce tournoi final NCAA. Cet écart de 13 points est en effet le plus faible parmi les cinq victoires des Huskies, qui ont également surclassé Iona, Saint Mary, Arkansas et Gonzaga pour arriver jusqu’en finale.

Le dernier obstacle sur leur route vers le titre ? San Diego State.

On va le dire tout de suite : l’université californienne n’a pas le même cachet qu’UConn. Avant 2023, les Aztecs n’avaient jamais atteint le stade du Final Four de la March Madness, ni même l’Elite Eight. Et contrairement aux Huskies, ils restent sur deux victoires étriquées où ils sont passés tout près de l’élimination : la première face à Creighton 57-56 grâce à un lancer-franc marqué à la dernière seconde, puis 72-71 ce week-end contre Florida Atlantic grâce à un énorme buzzer-beater de Lamont Butler.

LE BUZZER POUR ALLER EN FINALE DE LA MARCH MADNESS, COMPLETEMENT FOU 😱😱😱😱pic.twitter.com/DDD7QgxpbM — Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) April 2, 2023

Mais ce parcours semé d’embûches ne signifie pas pour autant que San Diego State est là par hasard. Au contraire. Cela fait plusieurs années que les Aztecs font partie des programmes les plus solides du basket universitaire, eux qui étaient même considérés parmi les favoris pour remporter le titre suprême en 2020 avant qu’un virus nommé COVID vienne annuler la March Madness. Les hommes de Brian Dutcher ont désormais leur chance, à eux de la saisir à deux mains.

UConn intouchable ?

Pour espérer aller jusqu’au bout, les Aztecs devront évoluer avec le même niveau défensif que lors du reste du tournoi. Derrière leur intérieur Nathan Mensah et une solidité collective impressionnante dans leur propre moitié de terrain, ils peuvent poser des problèmes à n’importe quel adversaire, peu importe son niveau de domination. Juste pour rappel, San Diego State a battu Alabama – tête de série #1 – dans son ascension vers la finale. Les Huskies sont donc prévenus.

Mais ces derniers aussi sont capables de sortir les barbelés, tout en possédant une plus grande puissance offensive que San Diego State. Globalement, UConn ressemble à l’équipe la plus complète, les Huskies pouvant compter sur des difference-makers à tous les niveaux : Adama Sanogo et Donovan Clingan à l’intérieur, Jordan Hawkins derrière la ligne à 3-points, l’ailier Andre Jackson Jr. à travers sa polyvalence… bref ils ont beaucoup d’armes pour répondre au défi qu’imposera San Diego State. Peut-être un peu trop pour les Aztecs.