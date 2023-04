Auteur de 18 points, 11 passes et 10 rebonds cette nuit face aux Rockets, LeBron James a réussi son 107ème triple-double en carrière. Un exploit qui lui permet d’égaler Jason Kidd, 4ème du classement all-time de la spécialité.

Les années passent, les champions changent mais LeBron James continue de sortir les gros chiffres semaine après semaine. Son triple-double de cette nuit vient rappeler l’extraordinaire polyvalence du bonhomme, capable de contribuer de bien des manières au jeu de son équipe malgré un sacré kilométrage au compteur. De quoi égaler l’un de ses illustres aînés puisque Jason Kidd a lui aussi réalisé 107 triple-doubles en son temps. Voilà le King au pied du podium et le prochain objectif sera d’aller chercher Magic Johnson.

LeBron James has tied Jason Kidd for the 4th-most triple-doubles in NBA history pic.twitter.com/01mXBBbUJD

— Los Angeles Lakers (@Lakers) April 3, 2023